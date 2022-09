Rasmussen udgår

Endnu en skuffende dag for danskeren i St. Louis

Racerkøreren Christian Rasmussen fra Dragør har i denne sæson ikke haft den succes, han havde håbet på, og heller ikke lørdag den 20. august, da han skulle forsøge at forsvare 5.-pladsen i mesterskabsserien på ovalbanen World Wide Technology Raceway i St. Louis, var heldet med ham.

Christian Rasmussen startede ellers løbsweekenden i god fart. Han var 3.-hurtigste i fredagstræningen – hurtigere her var kun dansk-amerikaneren Benjamin Pedersen og Linus Lundqvist.

Svenske Linus Lundqvist, der inden lørdagsløbet førte serien med 95 point ned til Hunter McElrea på 2.-pladsen, viste atter sin klasse, da der skulle køres kvalifikationsløb sidst på eftermiddagen fredag. Han kørte de to kvalifikationsomgange med en gennemsnitshastighed på knap 258 km/t. – mens det her gik knap på godt for danskeren, der med en gennemsnitshastighed på 256,65 km/t. måtte nøjes med en startplacering som nummer fire. Benjamin Pedersen blev nummer to, mens Rasmussens holdkammerat i Andretti-raceren, Matthew Barbham, overtog pladsen som 3’er.

De to sidste Andretti-kørere, Hunter McElrea og Sting Ray Robb, kom på henholdsvis 5.- og 6.-pladsen.