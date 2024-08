Reaktioner på mediestøtte

Det er væltet ind med reaktioner på, at denne udgivelse har fået støtte til at udvikle avisen. Byens konservative borgmester lykønsker os, mens Dansk Folkepartis ­formand bruger Drag­ør Nyt som eksempel på det, der er galt med velfærdsstaten

Af Rasmus Mark Pedersen



En del mennesker – særligt mænd – kender det med, at der i løbet af en lang dag har samlet sig en form for nullermand i ens navle.

Østrigske forskere har bevist, at den form for navlenullermænd bliver dannet, hvis hårene omkring navlen sidder på en bestemt måde, så fibre fra dagens tøj bliver kanaliseret derned.

På den måde opstår navlefnuller.

Her på redaktionen vil der også over tid samle sig forskellige informationer om os selv, som vi meget gerne vil fortælle til vore læsere.

Derfor vil man fremover løbende kunne opleve artikler i avisen om, hvad vi går og sysler med på Dragør Nyt. Artikelformen har således fået titlen »Fra egen navle«.

Og det er den, du læser nu.

Vi har et ønske om at fortælle om de tanker og overvejelser, som vi går med i forbindelse med, at avisen skal udvikle sig til en levende fremtid.

Topscorer eller hvad?

I sidste uge blev det offentliggjort, at Dragør Nyt har fået knap 3,3 millioner kroner i støtte til at udvikle avisen over de næste tre år – med to hovedformål: 1) At blive et endnu bedre lokalt medie og 2) at skabe et robust grundlag økonomisk, så avisen fortsat kan eksistere.

Det har afstedkommet en del reaktioner fra omverdenen. At det kunne ske, når afgørelsen faldt, var vi klar over, men omfanget har alligevel overrasket os.

Derfor vil Fra egen navle i denne uge fokusere på de reaktioner, vi har fået i forbindelse med mediestøtten.

En væsentlig årsag til den store interesse er formentlig, at journalisternes fagblad Journalisten udnævnte Dragør Nyt til at være topscorer i støtte foran mere kendte udgivelser som Information (3 millioner kroner) og A4 Medier (3 millioner kroner).Det er også korrekt, hvis man alene ser på det tildelte beløb i dette halvårs pulje. Overskriften tager imidlertid ikke højde for et par faktorer – herunder de forskellige projekters løbetid.

Dragør Nyt har et treårigt projekt, så udviklingsmidlerne er således godt en million kroner om året.

Mange former for mediestøtte

Innovationspuljen uddeles der fra to gange om året, og nogle medier søger fra den gentagne gange. Det er en pulje, der specifikt er rettet mod idéer, som med et givent projekt kan udvikle mediet i en positiv retning.

Meningen med puljen er – som der står i tilsagnet om støtte – »at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på at styrke det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.«

Det er imidlertid ikke den dominerende form for mediestøtte i landet. Eksempelvis får DR 3.724 millioner kroner om året, og TV 2’s regioner får 574 millioner kroner om året (2023-tal).

Dertil kommer den såkaldte redaktionelle produktionsstøtte til aviserne, hvor titler som Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten får 12,5 millioner kroner hver årligt, mens topscorerne er Berlingske (19,5 millioner kroner), Kristeligt Dagblad (24,5 millioner kroner) og Information (27,8 millioner kroner).

Til sammenligning fik Dragør Nyt sidste år 350.000 kroner fra den såkaldte ugeavispulje, der som et nyt tiltag er skabt for at styrke grundlaget for udgivelser af ugeaviser i Danmark. Sidste år var første gang, puljen så dagens lys – og første gang nogensinde, at Dragør Nyt i lighed med 126 andre ugeaviser landet over modtog støttemidler.

Et krav for at få støtte til et projekt via innovationspuljen er i øvrigt, at man selv stiller med 60 procent af finansieringen til det samlede projekt. Dette er også tilfældet for Dragør Nyt.

En kamp for eksistensen

Medieinteressen har som nævnt været stor – fra blandt andre journalisternes fagblad Journalisten, branchesitet Mediawatch og vores regionale tv-station TV 2 Kosmopol.

Chefredaktør Henrik Askø Stark og undertegnede skribent har givet et fælles interview til Journalistens journalist, der havde ulejliget sig ud til Dragør, hvor hun besøgte redaktionen.

Ved mødet blev det beskrevet, at de i alt 18 udviklingsprojekter, som vi ønsker at gennemføre over de næste tre år, falder ind under tre overordnede kategorier: god journalistik, meget tydeligere markedsstrategi og en helt anden distribution, både fysisk og digitalt.

Og Journalisten har endvidere citeret undertegnede for:

»Vi har lovet at forsøge at sørge for, at en kommune som Dragør ikke bliver en nyhedsørken, og er kommet med vores bud på, hvordan vi gør det på en måde, hvor journalistikken blomstrer, er gratis – og der kommer sorte tal på bundlinjen.«

Det er også over for de spørgende medier blevet understreget, at som vi ser det, så skal lokale nyheder findes og fortælles netop i lokalområdet. Andre steder rundt om i landet er de økonomiske udfordringer søgt løst dels ved nedskæringer, lukninger og fyringer – men også ved at slå lokalredaktioner i forskellige byer sammen til færre centrale »avisfabrikker«. Som chefredaktøren har udtalt:

»Tilstedeværelse er vigtigt. For mig er vejen til at dræbe interessen for en lokalavis at flytte medarbejdere ud af byen og det lokalområde, hvor livet leves. Det vil helt ind i sjælen være ærgerligt og synd.«

En væsentlig pointe for hele projektet er, at Dragør Nyts fremtid i dag balancerer på en knivsæg.

»Vi har været ekstremt direkte i projektbeskrivelsen og lagt det meget direkte frem. At avisen i sidste ende dør, hvis ikke der sker en udvikling fra den tilstand, vi og branchen befinder os i i dag,« som chefredaktøren har fortalt.

Prisen for en app

Mediawatch ville gerne høre lidt om, hvad der rent faktisk indeholdes i de 18 delprojekter, som vi har planer om. Til dem blev sløret løftet for, at et væsentligt mål for os er at kunne vise vores annoncører, at de får rigtigt meget ud af netop at annoncere hos Dragør Nyt.

Tanken er blandt andet at lave annonceformater, som er direkte salgsbærende. Det vil sige, at vi kan vise vores annoncører, at nogle af deres kunder er kommet direkte til dem grundet annoncerne i Dragør Nyt.

I artiklen i MediaWatch bliver der desuden fortalt om Informations udviklingsplan. Her løfter administrerende direktør Stine Carsten Kendal sløret for, at deres støtte på 3 millioner kroner især skal gå til at forbedre deres app.

Hun fortæller også, at deres bevilling løber frem til slutningen af 2026, hvor vores projektperiode løber til og med sommeren 2027.

Således er Informations støttebeløb højere pr. år. Lidt kuriøst er det, at Information således på godt to år bruger stort set lige så mange midler, som hele transformationen af Dragør Nyt koster, på forbedring af en allerede eksisterende app, medens der blandt Dragør Nyts 18 delprojekter blandt andet er opbygningen af netop en app – helt fra bunden. Og det er mildest talt en meget lille del af de midler, Dragør Nyt skal bruge over de næste tre år, der er sat af til udviklingen af app’en.

TV 2 Kosmopol interviewede Henrik Askø Stark om projektet, og han kunne fortælle dem, at vi på avisen er spændte over for det, vi skal udvikle. Og på spørgsmålet om, hvorvidt man nu på redaktionen stod med armene højt over hovedet, var svaret roligt og nøgternt. Det er der slet ikke tid til nu – tværtimod skal der opsmøgede ærmer til, og der er rigeligt med sommerfugle i maven:

»Vi håber, at vi om tre år kan vise den trykte presse, at det her er en farbar vej, og at man kan gå mod strømmen og ikke fyre sig ud af kriser – lykkes det, så står vi med armene over hovedet – om tre år,« lyder budskabet fra chefredaktøren.

Journalisten fra TV 2 Kosmopol har også interviewet borgmester Kenneth Gøtterup, der giver den lokale avis rosende ord med på vejen:

»Først og fremmest kæmpe til lykke til Dragør Nyt. Jeg er glad for, at de har fået støtte. Det er jo en lokalavis med fed streg under lokal, og den bliver godt læst af borgerne,« siger han til TV 2 Kosmopol.

Han mener også, at Dragør Nyt højner den politiske debat i kommunen:

»Det er en avis, som formidler læserbreve og lokalpolitik. Borgerne debatterer jo lystigt i avisen, og det er med til at styrke lokaldemokratiet. Jeg ville blive bekymret, hvis Dragør Nyt ikke fandtes, for uden lokalavisen ville debatten blive overladt til de sociale medier, og det ville jeg være ked af,« forklarer han til tv-stationen.

Vakuumpakket mad

Det er ikke den eneste politiske kommentar, vi har fået med på vejen. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har læst den første nyhed om tildelingen af støtte i Journalisten og sender et tweet ud på det sociale medie, der nu hedder X:

»Næste gang du er vred over, at din bedstemor skal spise vakuumpakket mad, eller at dit barns vuggestue må spare en pædagog, så tag dig selv i nakken og husk, at en velsmurt velfærdsstat først og fremmest handler om, at Dragør Nyt får 3.285.000 kroner i innovationsstøtte.«

Det affødte en lang række kommentarer, likes og retweets samt reaktioner andre steder. Blandt kommentarerne er flere inde på, at DF selv har stemt for ordningen med Innovationspuljen, derunder den tidligere formand for Nye Borgerlige og p.t. løsgænger i folketinget Lars Boje Mathiesen.

Der er også registreret henvisninger til det paradoksale i, at Morten Messerschmidts tweet kommer kort tid efter, at syngespillet Bakkens Hvile, som DF-formanden har en familiær forbindelse til, netop er kommet permanent på finansloven med 500.000 kroner om året.

Ud over medieoptrædener og kommentarer på sociale medier, så har Dragør Nyt de seneste dage også fået en række interessante henvendelser.

Blandt andet har Dansk Journalistforbunds næstformand inviteret sig selv på kaffe for at få vores input til, hvordan mediestøtten bør indrettes i fremtiden. Vi er ligeledes blevet kontaktet af flere avisredaktører – herunder chefredaktøren for en grønlandsk ugeavis, der gerne vil mødes og høre om vores projekt, idet han finder, at hans avis står med præcis de samme udfordringer, som vi står med.

Vi siger med entusiasme ja til forespørgsler og invitationer – for hele essensen af de kommende tre års projekt er at vise, at der kan være en fremtid for lokale medier og journalistik. Samtidig ser vi også frem til at kunne fortælle jer læsere endnu mere om vores projekt.

Og hermed nok navlefnuller i denne omgang.