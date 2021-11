Rejsegilde på genbrugspladsen

Fredag den 12. november blev der afholdt rejsegilde for håndværkere og leverandører på Dragør Genbrugsplads, der skal have nyt mandskabsrum og en hal til farligt affald.

Projektleder Per Brask, der oplyser, at man forventer, at bygningen vil være klar til indvielse i foråret 2022, fortæller: »De nuværende faciliteter til såvel mandskab som håndtering af miljøfarligt affald samles i en ny bygning, der er opdelt i to afsnit – et opvarmet og et uopvarmet.«

Frit udsyn til pladsen

Det opvarmede afsnit af bygningen – en mandskabsdel på 129 m2 – får en vagt- og frokoststue med frit udsyn til hele pladsen, omklædningsrum, toilet- og badefaciliteter, værksted samt teknikrum.

Den uopvarmede del – en 222 m2 stor hal til deponi af miljøfarligt affald som f.eks. malingrester – vil genbrugspladsens brugere få adgang til gennem automatiske skydedøre.

Farligt affald, der skal videre til deponi – såsom asbestplader – vil fremover skulle afleveres via en anden port.

Bygningen får desuden et toilet for pladsens brugere.

Ny affaldsordning

I 2022 implementeres landets nye affaldsordning. Det kommer til at betyde, at alle borgere selv skal sortere deres affald i ti fraktioner.

I oktober måned blev de nye affaldsbeholdere og skraldebiler udstillet på genbrugspladsen, hvor man endnu kan nå at komme forbi og tjekke dem ud.