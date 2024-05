Der køres ekstra hurtigt under årets løb på Sydamager. De 145 km bliver tilbagelagt på præcis tre timer. Foto: TorbenStender.

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Af Thomas Mose



Vinden blæste frisk fra sydøst, og solen lyste sommerligt op i de gule rapsmarker, da Amager Cykle Ring søndag den 12. maj havde samlet ryttere fra hele landet til et lynhurtigt cykelløb på Sydamager.

Faktisk er der aldrig blevet kørt hurtigere i de licensløb, klubben har arrangeret siden grundlæggelsen i 1940. Landets stærkeste felt, A-klassen, kørte over 50 km/t. den første time og endte med at tilbagelægge de 145 kilometer på præcis tre timer.

For tredje år i træk var det det stærke Holbæk-hold Airtox Carl Ras, der snuppede sejren.

Mathias E. Larsen slap til slut væk fra en udbrydergruppe, hvor blandt andre professionelle Rasmus Bøgh Wallin fra norske Uno-X lå, og kørte alene over målstregen.

Den 25-årige holbækker, som blandt andet også har vundet det internationale løb GP Himmerland, vandt også Amagers løb i 2022. Dengang vandt han efter en massespurt.

Sidste år var det den tidligere juniorverdensmester i enkeltstart Gustav Wang, som har flere internationale sejre på cv’et, der tog sejren i Amager-løbet.

Perfekt cykelvejr

Amagerløbet blev indledt søndag morgen kl. 8 i høj sol. Det var de to på papiret langsomste klasser – klasserne C og D, der blev sendt af sted først. De var dog med deres usædvanligt høje gennemsnitshastigheder på henholdsvis 45 og 44 km/t. i den grad med til at sætte standarden for søndagens rekordløb.

I herrernes C-klasse bidrog den tidligere verdensmester i landevejscykling Amalie Dideriksen, som har haft sin cykelopvækst i Amager Cykle Ring, til festlighederne og det høje kørehumør.

»Intet som en søndag med hjemmebaneræs på øen. Altid godt med lidt indianerræs med herre C, også selvom start var klokken 8,« skriver Uno-X-rytteren Amalie Dideriksen på de sociale medier.

Om formiddagen blev det hjemmebanesejr i U/17-klassen til Amager-knægten Alexander Louis Svenningsen, som vandt i en spurt og snuppede sin fjerde podieplacering i år.

Amager Cykel Ring er glade for det flotte og velbesøgte arrangement – og fra klubben sendes der tak til både Dragør og Tårnby Kommuner – og til de sponsorer, som har hjulpet til med at få stablet løbet på benene.

»Det var en god dag med fede cykelløb og masser af drama, vind og alt det, som Amager kan. Det blev et fantastisk cykelløb,« lyder det fra løbsleder David Rasmussen.

Klubben sender ligeledes en stor tak til møbelpolstreren MT Håndværk på Fælledvej i Dragør, som lagde privat areal til målområde og parkering. Dermed kunne løbets målområde flyttes væk fra Skovvej i Tårnby, hvor der ikke er plads til de mange biler med ryttere, der kom langvejs fra. Med den ekstra plads var logistikken med de mange deltagere til og fra løbet markant bedre, end den havde været de tidligere år.

Det er formentlig ikke alle steder, rytterne har overholdt den fartgrænse, som bilister til daglig skal overholde. Foto: TorbenStender.

Feltet snor sig af sted blandt de smukke, gule rapsmarker. Foto: TorbenStender.