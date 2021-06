Rekordresultat

Ryttere fra Race500 Against Cancer cyklede for fjerde år i træk til fordel for Stafet For Livet Dragør.

Sidst på eftermiddagen i lørdags, den 19. juni, kom rytterne i mål efter den 500 km lange tur – og fremme ved målområdet ved Dragør Fort sørgede familier, venner og tilskuere for en storslået modtagelse.

Årets løb var ikke kun en succes på landevejen. Indsamlingsresultatet slog nemlig også rekord. Ved optællingen er man foreløbig nået op på imponerende 900.000 kr. – og tallet forventes at stige, når de sidste beløb over de kommende dage tikker ind i regnskabet.