René Carstensens mordere får 13 års fængsel

Anklageren stiller sig tilfreds med dommen. Justitsminister Peter Hummelgaard kalder sagen »på alle tænkelige måder fuldstændig forfærdelig«

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen

De to drabsmænd Mike Weng Vonsild og Lavdrim Ajeti får hver 13 års fængsel for at have udført drabet på René Carstensen på Dragør Fort i januar sidste år. De har begge en tilknytning til rockergruppen Bandidos.

Det blev slået fast i Københavns Byret tidligere i eftermiddags.

Justitsminister Peter Hummelgaard kalder sagen helt forfærdelig, men gør samtidigt opmærksom på, at han ikke kan gå dybt ned i detaljerne, da dommen i sagen stadig kan ankes.

Han mener dog, at den er et godt billede på det samfundsproblem, som rocker- og bandekriminalitet er.

»Det vidner igen om den fuldstændig bestialske adfærd, som banderne lægger for dagen, og det er et udtryk for, at banderne ganske enkelt er en kæmpe pestilens for vores samfund,« siger Peter Hummel-gaard til Dragør Nyt.

Udover de to drabsmænd er også tre andre mænd kendt skyldige for deres medvirken. Allan Zeuthen får to års fængsel for at have bestilt overfaldet på René Carstensen.

Derudover får Stig Bartholdy og det højtstående Bandidos-medlem Peter »Pit« Rosenberg henholdsvis to og ét års fængsel for deres medvirken til overfaldet.

Efter domsafsigelsen bad alle fem mænd om betænkningstid i forhold til, hvorvidt de ønsker at anke dommen.

René Carstensen. Foto: TorbenStender.

Sagen opridset

Sagen har sit udspring i en konflikt mellem den dræbte René Carstensen og Allan Zeuthen, som skyldes en uoverensstemmelse over en lejekontrakt på Dragør Fort, hvor René Carstensen var forvalter, og hvor Allan Zeuthen ejer og driver saunaen Guzen.

Det fik anklager i sagen Alexander Scheel til i byretten at kalde Allan Zeuthen for bagmanden i hele sagen ifølge mediet AmagerLiv.

Efter en smædekampagne mod René Carstensen ikke fik ham til at rette ind, valgte Allan Zeuthen at gå til Stig Bartholdy, et tidligere medlem højtstående medlem af Bandidos, for at bestille et overfald på René Carstensen.

Gennem Bandidos-generalen Peter »Pit« Rosenberg fik han kontakt til de to rockermedlemmer Mike Weng Vonsild og Lavdrim Ajeti, som blev hyret til at udføre overfaldet.

Det endte dog med at gå galt, da René Carstensen gjorde stor modstand, og de to rockere valgte derfor at trække en kniv og stikke René Carstensen syv gange. Kvæstelser han senere døde af.

Regeringens hovedfokus

Da Dragør Nyt efter domsafsigelsen spørger justitsminister Peter Hummelgaard ind til sagen om det voldsomme drab, udtrykker han først og fremmest en dyb medfølelse overfor de pårørende i sagen.

Derudover fortæller han, som selv er opvokset på Amager og i dag stadig bor der, om det triste faktum, at øen i mange år har været et knudepunkt for rocker- og bandekriminalitet.

»Der er mange bandegrupperinger, som desværre har en nærmest sygelig optagethed af at være tilstede på Amager og rekruttere unge mennesker ind i deres kriminelle løbebaner,« siger han.

Han fastslår, at bekæmpelsen af rocker- og bandekriminaliteten er et hovedfokus for regeringen og for ham som justitsminister.

»Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan – med alle tænkelige, kreative værktøjer – for at bekæmpe bandernes eksistens og deres mulighed for at ødelægge samfundet og tilværelsen for alle deres ofre,« siger Peter Hummelgaard.

Peter Hummelgaard. Foto: Marie Hald.

Kun én skyldig part

Peter Hummelgaard gør sig dog ingen forhåbninger om, at problemer med rocker- og bandekriminaliteten kan løses med et snuptag. Det er ifølge justitsministeren et problem, som skal holdes nede og bekæmpes løbende.

Som led i det vil han blandt andet i morgen, onsdag den 10. april, fremsætte et lovforslag i Folketinget, som vil give politiet og myndigheder nye muligheder for at bekæmpe netop banderne og rockergrupperingerne.

Det sker i forlængelse af bandepakke IV, som regeringen i november sidste år blev enige om sammen med en række partier i Folketinget.

Der er altså et stort politisk fokus på at gøre noget ved problemerne med bander og rocker-grupper. Men spørger man justitsministeren om, hvem der i sidste ende er de ansvarlige for bandekriminaliteten, er svaret tydeligt.

»Der er kun én skyldig part i det her, og det er dem, der beslutter sig for at begå kriminalitet som en levevej og tage våben i hånden,« siger Peter Hummelgaard.