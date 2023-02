Renovering på Kongevejen

»Min lille forretning ville ikke have overlevet, hvis man havde holdt fast i at gennemføre renoveringen i november og december,« fortæller Julie Thit Kjærsvold-Niclasen.

Under arbejdet har hun været nødt til at rydde salgsvægge og -vinduer samt det meste af sit lager. Julie Thit Kjærsvold-Niclasen fortæller, at det under disse forhold ikke ville have været muligt at holde åbent, og at hun derfor er taknemmelig for, at kommunen i sidste øjeblik valgte at flytte byggeprocessen til januar og februar i stedet for.

Camilla Schøning Petersen forklarer, at det i dialogen med de erhvervsdrivende viste sig, at julehandlen startede tidligere, end man havde regnet med, da man lavede efterårsplanen for arbejdet.

På med ja-hatten

Hos Barbara Maria valgte Maria Nielsen at holde butikken åben hele vejen igennem arbejdet – blandt andet fordi det skulle være muligt for kunderne at bytte julegaver i januar måned.

Hun fortæller, at det har været hårdt at komme tilbage fra en travl julemåned til at skulle navigere i en hverdag, hvor det ikke helt har været til at planlægge længere end fra dag til dag. Der har været dage, hvor de ikke kunne komme til på guldsmedeværkstedet på førstesalen, og derfor har det ikke været muligt at sige til kunderne, hvornår deres smykker kunne være færdige.