Renoveringen af Dragør Kirkegård er afsluttet

Af Birgit Buddegård

Dragør Kirkegård fremstår smuk og harmonisk denne vinterformiddag, hvor solen skinner over et let snedække.

Men undervejs i den gennemgribende renovering har det til tider set ret kaotisk ud, og der kom en del kritik, fortæller Torben Stærgaard, der er kasserer og medlem af kirkegårdsudvalget.

Dragør Nyt mødte ham og formanden for kirkegårdsudvalget, Elin Iversen, samt graver Michael Müller til en snak om genopretningen af kirkegården i sognegården.

De fortæller, at de blev klar over, at der skulle informeres bedre, og nu er kritikken forstummet, og borgerne siger, det er blevet fint.

Michael Müller fortæller, at man sådan set ikke har ændret på kirkegården, men har rettet den ind efter den gamle oprindelige plan, men også han vedkender, at der har været lidt tummel undervejs – det er helt naturligt et følsomt område.