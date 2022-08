Restaurant Beghuset sat til salg

Der har været mange stjernestunder, fortæller parret, men også hårdt arbejde, og manglen på kvalificeret personale og kokke med erfaring har fået dem til at træffe beslutningen om at sætte restauranten til salg.

Kunne de købe sig til arbejdskraft i køkkenet, ville de fortsætte, fortæller Kim Gravenhorst og tilføjer, at de har søgt kokke siden september sidste år. Det betyder, at Charlotte og Kim Gravenhorst selv må træde til ved for eksempel sygdom, og det bliver let til 12 timers arbejdsdage. Det klarer de nu, men ikke om fire år, konstaterer han.

Blød overgang

Parret håber på, at overdragelsen af Beghuset vil kunne ske i form af en blød overgang over en periode.

Kim Gravenhorst håber på at få en partner ind, der kan overtage indenfor et halvt til to år og samtidig levere arbejdskraft i køkkenet.

Og begge håber, at den nye ejer – som de selv i sin tid – vil overtage personalet, der vil kunne orientere om Dragør, gæsternes præferencer og restaurantens rutiner.

Personalet er glade for at være på Beghuset, og Charlotte og Kim Gravenhorst er glade for dem, så det ville være oplagt for nye ejere at beholde dem.

Parret håber, at nye ejere vil få gavn af den viden og erfaring, som køkkenchef Regis le Scraigne og restaurantchef Theis Christensen besidder, og satser på, at der kommer en ung ejer, der vil føre det smukke hus videre.

Stor opbakning

Charlotte og Kim Gravenhorst overtog Beghuset i 1990 og har således ved årets udgang drevet restauranten i 33 år. I den periode har de ændret meget – bygget om og vedligeholdt samtidig med, at de på det kulinariske område har udviklet og fornyet menuerne.

Det er Dragør Borgerforening, der ejer ejendommen, restauranten er beliggende i, og parret fortæller, at deres beslutning om salg møder stor opbakning fra borgerforeningen, som de har et rigtig godt samarbejde med.

Fester og arrangementer

Parret kører restauranten videre på normal vis frem til den 1. januar – og der er i skrivende stund kun to lørdag ledige i festkalenderen frem til januar.

De populære musikarrangementer Gå i byen i din by fortsætter også, og Charlotte Gravenhorst understreger, at julemarkedet i år absolut ikke bliver berørt af beslutningen om salg.

Parret vil gerne stoppe, mens de fortsat har lyst til at fortsætte et par år mere – men lidt mere fritid er også på ønskelisten ... dog ikke mere, end at Kim Gravenhorst sammen med køkkenchef Regis le Scraigne er i gang med en bog om hvidløg – både hovedretter og desserter.