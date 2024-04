Revybilletter rives væk

Amager Revyen melder om stærkt billetsalg, mens Dragør Revyen åbner for billetsalget til efterårets forestilling med rabat

Af Rasmus Mark Pedersen

Revyerne på Amager blomstrer sammen med foråret. Mens Dragør Revyen sætter scenen for oktober med tidlig billetsalg og nye kreative kræfter, sprinter Amager Revyen mod sin april-premiere, begejstret over et allerede imponerende billetsalg.

Dragør Revyen forsøger i år at lancere billetsalget tidligt med et tilbud, der belønner de hurtige. Der er rabat, hvis man allerede køber nu, selvom premieren først er til oktober.

Formand Susanne Grønbech deler forventningen om, at dette nye initiativ vil gentage sidste års succes, hvor visse forestillinger hurtigt blev udsolgt.

»Vi glæder os til at se, hvordan byens borgere tager imod tilbuddet,« siger hun.

Endnu en spændende nyhed er tilbagevenden af Thomas Findval Sølvskov som instruktør – en erfaren kraft i revyverdenen, der trods en pause og en flytning til Nakskov ikke kan slippe sin kærlighed til Dragør Revyen.

Igen i år er også skuespillerne Katja Ordon og Camilla Knudsen klar til at tage scenen. Se mere på dragoerrevyen.dk

Sigter mod udsolgt

På den anden side af tunnelen sætter Amager Revyen under sloganet »Alle før én!« sit sigte mod at udforske og udfordre individualismens tidsånd gennem humor og musik.

Revyens popularitet er uomtvistelig – allerede en måned før premieren torsdag den 25. april var omtrent halvdelen af billetterne afsat, og salget løber stærkt frem mod de første forestillinger.

»Sidste års revy blev 100% udsolgt – også ekstraforestillingerne,« fortæller revydirektør Anders Anderskov.

Dette års revy, med et hold af genkendelige ansigter, lover at bygge videre på tidligere successer.

Skuespillerne og instruktør Mikkel Reenberg er allerede dybt engageret i forberedelserne, og kapelmester Morten Østergaard garanterer endnu en gang musikalsk kvalitet.

Her i Dragør Nyt har vi også haft en konkurrence om at sikre sig billetter til Amager Revyen. Vinderne, der bliver kontaktet direkte, er:

Jørgen Loft, Hovedgaden, Lone Borch, Engvej, Benthe Sørensen, Fælledvej samt Jette Ramshøj, Thingvalla Allé.

Læs mere om forårets forestilling på amagerrevyen.com – og se annoncen side 7.