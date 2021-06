Revyen vender tilbage til Dragør

På vej mod 100-års-jubilæum

Den første Dragør Revy blev spillet i 1925, og nu nærmer revyens 100-års-jubilæum sig.

I revyforeningen ser man frem til dette jubilæum: »Vi er stolte af at være en del af den her lange revytradition. Revygenren kan noget helt specielt. Den kan underholde og forløse på én gang. Det vil vi gerne holde fast i,« forklarer Susanne Grønbech.

Frivillige søges

For at blive en realitet har Dragør Revyen brug for mange frivillige kræfter. Man behøver ikke at have lyst til at stå på en scene for at være med – men man må gerne. Kan man sy, bygge en scene op, spille klaver, skrive tekster eller måske noget helt femte – og har lyst til at være en del af revyfamilien – håber revyforeningsformanden, at man vil e-maile til hende på sl@groenbech.com