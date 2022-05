Vi har modtaget:

Rigelig mulighed for parkering

Udvid p-pladsen foran Dragør Badehotel

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 28. april behandlede man lokalplanen om udvidelse af hotellets antal værelser fra 32 til 61 og forudså i den forbindelse, at den nuværende parkeringsplads var for lille og ikke kunne udvides.

Jeg gjorde i spørgetiden efter mødet opmærksom på, at parkeringspladsen oprindelig for år siden havde været større og igen kunne udvides i henhold til lokalplanen for den nye lystbådehavn, hvis denne fortsat var gældende.

Borgmesteren bemærkede, at dette var nyt for de nuværende politikere, og at det ville blive nærmere undersøgt.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

85-årig pensionist