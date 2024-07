Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed

Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje, pladser og kældre. HOFOR opfordrer i en pressemeddelse borgerne til at være opmærksomme og tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte deres ejendom og sikre deres sikkerhed.

Hvis skybruddet rammer, er der tre vigtige forholdsregler, som borgerne skal være opmærksomme på:

Undgå kontakt med kloakvand. Ved kraftige regnskyl kan kloakkerne flyde over, hvilket kan medføre forurening af vandet på gader, legepladser og i kældre. Det er derfor vigtigt at undgå hudkontakt med vandet, og børn bør ikke lege i oversvømmede områder eller i sand, der kan være forurenet.

Ved kraftige regnskyl kan kloakkerne flyde over, hvilket kan medføre forurening af vandet på gader, legepladser og i kældre. Det er derfor vigtigt at undgå hudkontakt med vandet, og børn bør ikke lege i oversvømmede områder eller i sand, der kan være forurenet. Undgå at bade i havn eller bynære strande. Efter et skybrud kan badevand være forurenet. Borgerne bør derfor undgå at bade i havnebade og bynære strande. Informationen om vandkvaliteten kan tjekkes via appen »Badevand«, hvor man bør vente med at bade, indtil der igen er grønne badeflag.

Efter et skybrud kan badevand være forurenet. Borgerne bør derfor undgå at bade i havnebade og bynære strande. Informationen om vandkvaliteten kan tjekkes via appen »Badevand«, hvor man bør vente med at bade, indtil der igen er grønne badeflag. Pas på løse kloakdæksler. Det øgede vandtryk i kloakkerne kan presse dækslerne af, hvilket skaber farlige huller i vejen, som kan være svære at se under oversvømmelser. Selvom mange kloakdæksler i dag har selvlukkende hængsler, gælder det ikke alle. Derfor skal man være særligt opmærksom, når man færdes på oversvømmede veje.

Forebyggelse af skader

Kældre er særligt udsatte ved skybrud. For at forebygge skader er det vigtigt at tage nogle enkle, men effektive skridt:

Luk døre, vinduer og ventilationshuller, især i kælderen, for at forhindre vand i at trænge ind.

Sørg for at afløb og tagrender er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Fjern værdifulde genstande fra gulvhøjde i kælderen og opbevar dem på stålreoler, som kan desinficeres.

Anskaff sandsække, som kan bruges til at holde vandet væk fra kritiske områder omkring boligen.

Man kan holde øje med situationen på dmi.dk