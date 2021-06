Nyt fra Dragør Roklub:

Roskole

Lørdag den 12. juni kl. 10–13 og onsdag den 16. juni kl. 18–21 afholder Dragør Roklub gratis »roskole« ved Tolderens Hus, Strandlinien 3 – på bådpladsen/Madsens Krog.

Roskolen er for alle interesserede – og det eneste krav, der stilles for deltagelse, er, at man er i stand til at svømme 300 meter. Og da selve undervisningen vil foregå på havet, anbefaler arrangørerne deltagerne at iføre sig »vandsikker« påklædning, som der også er mulighed for at røre sig i.

Er man interesseret i at deltage, kan tilmelding ske via e-mail til e-mailadressen dragor.roklub@gmail.com – og har man spørgsmål angående roskolen, er man velkommen til at sms’e eller ringe til Helle Brünnich på tlf.nr.: 40 95 32 14.