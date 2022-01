Rotarymøde om god arbejdslyst

Torsdag den 10. februar afholder Dragør Rotary Klub møde med foredrag om arbejdslyst af Dragørs tidligere borgmester Eik Dahl Bidstrup, der nu er formand i fagforeningen Krifa, på Dragør Strandhotel.

I foredraget vil Eik Dahl Bidstrup fortælle om Krifa og fagforeningens visionen om at skabe god arbejdslyst for danskere og dertil også oplyse, hvad han mener, det betyder at have fagforeningsfrihed i Danmark.

Arrangementet begynder med spisning kl. 18.30.

Magi i Rotary

Årets første møde i Dragør Rotary Klub stod i magiens tegn. Her var det nemlig tryllekunstner og forfatter Michael Frederiksen, der på engageret og levende vis fortalte om den berømte entertainer Truxa, som han har skrevet en omfattende biografi om.

Umiddelbart inden aftenens gæsteindslag var det tid til det traditionsrige medlemsindslag »3 minutter«. Ved møderne har medlemmerne af Rotary efter tur ordet i tre minutter, hvor den pågældende selv vælger emnet. Denne gang var turen kommet til Ole Ole Høimark Carlsen, der gav en underholdende og temmelig dramatisk fortælling om det at være »rødhætte« hos SAS i 70’erne.

Er man ikke allerede medlem af Rotary og ønsker at stifte bekendtskab med klubben, kan man høre om muligheden for deltagelse ved at rette henvendelse til Susanne Grønbech enten telefonisk (40 33 05 55) eller via e-mail sl@groenbech.com.

