Rotteregningen ændres

Af Rasmus Mark Pedersen



Kommunalbestyrelsen har besluttet en ændring i opkrævningen af rottebekæmpelsesgebyr og skorstensfejerbidrag.

Hidtil er disse gebyrer for boligejerne blevet opkrævet i to rater, men fremover vil de blive samlet i én årlig betaling.

Tidligere er rottebekæmpelsesgebyret og skorstensfejerbidraget blevet opkrævet sammen med opkrævningen af grundskyld. Men da denne opkrævning nu er overdraget til Skat, har Dragør Kommune valgt at ændre sin procedure for betalingen af de mindre opkrævninger. Den enkelte årlige opkrævning vil medføre både administrative og økonomiske besparelser – især for ejendomme uden skorsten og med fælles affaldshåndtering, som hidtil har modtaget to små rate-opkrævninger på 33 kr.

Ændringen træder i kraft fra næste opkrævningsperiode.