Rum til fred, ro og fordybelse

Et nyt anlæg på Dragør Kirkegård er under opsejling.

Anlægget er ved at blive etableret i det område, som adskiller den nordlige del af kirkgegården mod kirken og den sydlige del af den ved skoven. Anlægget er mod øst anlagt med gravhøj, som beplantes med hosta, trædebregner, anemoner samt liljekonvaller, og mod vest med et stenanlæg med en rislende vandsten, og i denne del er det planen at beplantning skal bestå af forskellige blomstrende, skovrelaterede planter.

Hele anlægget, der er påtænkt som et »rum i rummet« til fred, ro og fordybelse, forventes færdigetableret i løbet af foråret.

Anlægget er tegnet og projekteret af kirkeværge Mariann Holst.