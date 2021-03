Så er der gang i vaffeljernet

Torsdag den 25. marts slog en ny isbutik på Kongevejen dørene op for første gang.

Butikken hedder »Vaffelbageren Nyhavn« – og, som navnet antyder, er en væsentlig del af konceptet, at man bager sine egne vafler.

Indehaverne har totalistandsat butikken, og de er rigtig glade for, at man nåede i hus med sin målsætning om at åbne inden påske.