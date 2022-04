Sæsonåbning i havnegalleriet

Efter en lang vinter er endnu en forårsbebuder på vej – sæsonåbningen af Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Det er de to kunstnere Mette Hansgaard og Lone Lopez Andersen, der fra lørdag den 2. og frem til søndag den 25. april udstiller deres malerier.

Lone Lopez Andersen har malet og tegnet siden 5-års-alderen. Sidenhen har hun arbejdet som teknisk tegner og 3D-designer, og i 2010 kastede hun sig over abstrakt maleri. Innovation og udvikling er hele tiden i hendes mindsæt, og hun forsøger sig hele tiden med nye metoder og stilarter.

Mette Hansgaard, der maler livets inspirationer som malerier eller akvareller på papir, begyndte som billedkunstner i 1987. Hendes værker spænder fra livsglade malerier med figurative motiver og til moderne landskabsmalerier – altsammen i et bredt spektrum af farver som var de farverige blandede bolsjer.

Der er ofte livet og landskabet giver hende inspiration til hendes kunst.

Fernisering

På åbningsdagen, lørdag den 2. april, er der fernisering, hvor både Lone Lopez Andersen og Mette Hansgaard vil være til stede.

»Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på os denne dage,« lyder det fra de to kunstnere, der i deres udstillingsperiode vil holde galleriet åbent torsdage og fredage kl. 14–17.00 samt lørdage og søndage kl. 11–15.Torsdage og søndage er det Mette Hansgaard, der vil tage imod på galleriet, og fredage og lørdage er det Lone Lopez Andersen. Dog vil der lørdag den 9. og søndag den 10. april være en stedfortræder – da de to kunstnere her begge skal deltage i kunstmesse.