Dragør Boldklubs store oprykningsfest bærer præg af den voldsomme regn lørdag eftermiddag. Foto: Henrik Rosschou.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Sæsonafslutning blev en fuser

Der var ikke meget at glæde sig over i kampen mod Nørrebro FF, men 3. halvleg, hvor oprykningen blev fejret, var en stor succes

Af Henrik Rosschou



Sæsonens sidste kamp i serie 1 skulle have været en kæmpe fest, men det hele druknede i regn og et nederlag på 0–1 til Nørrebro FF (NFF).

Dragør Boldklub (DB) havde allerede inden kampen sikret sig oprykningen til københavnsserien i næste sæson, mens NFF skulle kæmpe for at overleve endnu en sæson i serie 1. De havde alt at spille for – og de greb chancen.

På trods af en noget nær skybrudslignende tilstand møder et væld af trofaste DB-tilhængere op til oprykningsfesten. Foto: Jens Munch.

DB blev lagt under pres fra kampens start. Den meget engageret NFF-træner forstod at piske sit hold frem ad banen. Og det virkede!

NFF-spillerne angreb højt på DB’s banehalvdel, men afslutningerne på målet stod absolut ikke mål med den energi, der blev lagt i spillet.

NFF brændte en stor mulighed efter 37 min. med en afslutning, som var på vej ud over Kirkevej.

NFF fik endnu en chance for scoring efter knap fem min. på et frispark tæt på DB-feltet. Men endnu en gang gik bolden forbi, og afslutningen var tæt på at havne blandt stadionpølserne på grillen.

Kort tid efter fik den altid godtfightende Tobias Riber et gult kort for en situation, som kun dommeren så.

1. halvleg var langt under vanlig DB-standard. Det virkede som om, spillerne var taget for tidligt på ferie. Ikke et godt tegn, når allerede i aften, onsdag den 19. juni, venter en stor kamp i pokalturneringenmod FB.

Flere kort

Til 2. halvleg skiftede DB Marcus Donnelly og Hector Uhl ud. De blev erstattet af Niclas Frimand og William Kronborg.

Frimand blev den næste DB-spiller, som måtte tage en timinutterspause efter et gult kort.

Janus Krüger-Larsen (tv.) og Kim Damkær på DB’s trænerbænk lever sig godt ind i kampen. Foto: Jens Munch.

NFF havde stadig mest boldbesiddelse. De kæmpede til sidste blodsdråbe. Det var ikke altid lige flot – men de havde hjertet med.

Der var også chancer til DB-holdet. Tobias Hjorth fik spillet Frederik Frost frem foran NFF’s mål efter godt en times spil. Men Frosts afslutning gik forbi målet. Det var generelt kendetegnende for DB-afslutningerne – de var ikke præcise.

NFF kom foran 0–1 efter 70 min. på en afslutning fra kanten af DB-feltet. Skuddet var godt placeret – akkurat lige uden for Mads Glæsners rækkevidde.

Fem min. efter begik Tobias Hjorth sit første frispark i kampen. Han fik prompte et gult kort og måtte en tur på bænken.

... og herefter fik dommeren travlt med at jonglere med gule og røde kørt. Han fik et »ondt øje« til DB-holdet. Det gik ud over begge DB’s trænere. Først fik Kim Damkær et gult kort for at kommentere på dommerens afgørelser, og senere blev det til både gult og rødt til Janus Krüger for at gøre det samme.

Begge trænere er passionerede på sidelinjen og vil det bedste for holdet, men det går altså ikke at kommentere dommerens beslutninger under kampen.

NFF blev reduceret til 10 mand efter 85 min., men DB kunne ikke udnytte overtallet.

Kampen endte med en fortjent Nørrebro-sejr på 0–1.

Øvrige opgør

Der var ikke megen spænding i toppen af serie 1, hvor Kastrup BK for flere runder siden sikrede sig 1.-pladsen. Alligevel satte Amager-rivalerne alt på plads, da de vandt 11–1 over BK Hellas. Dermed har Kastrup BK i deres 26 kampe scoret ikke mindre end 102 mål!

Jægersborg BK sikrede sig 4.-pladsen med en 3–2-sejr ude mod CSC. IF Føroyar tabte hjemme mod BK Vestia. Kampen sluttede 2–3. Frederiksholm Sydhavnen vandt hjemme 4–2 over Bispebjerg BK.

Østerbro IF spillede torsdag den 13. juni uafgjort 1–1 mod HB i Fælledparken.

Det står klart, at det bliver ØKF, der skal spille i serie 2 i næste sæson. Holdet tabte nemlig hjemme 3–6 til Rødovre. Rødovreholdet indledte forårssæsonen som nedrykningsfavoritter med kun et point, men med deres 29 point i foråret har de vist fantastik form.

Placeringerne midt i tabellen er endnu ikke helt på plads. IF Føroyar har fået udsat to kampe mod henholdvis Nørrebro FF og BK Hellas. Disse to kampe vil dog ikke have betydning for hverken op- eller nedrykning.

Pokalopgør

DB’s førstehold har en kamp tilbage, inden sommerferien for spillerne begynder – nemlig aftenens pokalkamp mod FB, som spiller i københavnsserien.

FB lå før weekendens kampe øverst i deres række og kunne med en sejr have sikret sig oprykning til danmarksserien. Sådan gik det dog ikke. De tabte til Skovshoved og røg helt ned på en tredjeplads uden mulighed for oprykning. Så det bliver måske et såret FB-hold, der kommer til Dragør i aften – onsdag den 19. juni.

Læs om DB’s pokalkamp mod Jægersborg BK og reportage fra oprykningsarrangementet.