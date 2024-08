Ann-Dorthe Henriksen, der er indehaver af HeFe – House of Brands, tager i morgen, torsdag den 22. august, imod Rotary. Arkivfoto: Rasmus Mark Pedersen.

Sæsonstart i Rotary

Ny præsident tiltræder

Af Thomas Mose



Torsdag den 22. august kl. 18.30 begynder efterårets program i Dragør Rotary Klub med et besøg hos iværksætter Ann-Dorthe Henriksen, der er stifter og direktør i HeFe – House of Brands.

På mødet, der foregår på A. P. Møllers Allé 39A, vil Ann-Dorthe Henriksen fortælle om sin firmarejse med start hjemme i annekset på Sydstranden for mere end tyve år siden til i dag med 500 kvadratmeter showroom på A. P. Møllers Allé.

Ann-Dorthe Henriksen, har i et tidligere portræt i Dragør Nyt fortalt, at hun begyndte virksomheden med salg af sæbedispensere. Med tiden har HeFe – House of Brands udvidet sit sortiment til over 3.000 produkter, der spænder fra badeværelsesudstyr til sengetøj.

Mødet på torsdag har form af et debatmøde med spørgsmål fra gæsterne og svar fra værten.

På mødet vil Rotary servere en let anretning og drikkevarer.

Tilmelding påkrævet.

Jacob Høygaard Bruus er ny præsident for Dragør Rotary Klub. Foto: Dragør Rotary Klub.

Ny præsident

Et af grundprincipperne i Rotary er, at ledelsesfunktionerne går på skift en gang årligt. I Dragør Rotary Klub sker det i juni måned, samtidig med der afholdes en fest som afslutning for rotary-året.

Hvervet er nu overgået til klubbens femogfyrretyvende præsident Jacob Høygaard Bruus, som i den kommende efterårs-, vinter- og forårsperiode vil lede klubbens aktiviteter.

Jacob Høygaard Bruus arbejder til dagligt som direktør i Veolia Water Technologies. Sammen med hustruen, Hanne Rimmen, slog han sig for nogle år siden ned i Dragør.

Klubbens nye præsident fortæller, at han tidligere været rotarianer og medlem af en sådan klub i Nordjylland, og at det derfor var nærliggende for ham at søge nye bekendtskaber i Dragør gennem Rotary.

Jacob Høygaard Bruus mener, at Dragør Rotary Klub i dag har en meget engageret og imødekommende medlemsskare med imponerende karriereforløb, og han tilføjer, at gennemsnitsalderen er kraftigt på vej nedad med nye medlemmers optagelse.

I det kommende Rotary-år bliver et af fokusområderne at tilbyde et meningsfuldt og inspirerende netværk for erhvervsaktive dragørborgere, oplyser den nye præsident.

Jacob Høygaard Bruus afløser Mette Lønstrup i rollen som præsident.

Jørgen Balslev Clausen, som i mange år drev radio-tv-forretning på Kongevejen, er sekretær i bestyrelsen, mens Jess Folke Andersen, som er tidligere forsikringsmægler og medstifter af Willis, har kassererposten.

