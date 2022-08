Sætter pris på livet på Dragør Havn

Nu er der ved at være skik på det, siger han, der til en start koncentrerede sig om at sikre, at havnebassinerne var i orden for både de faste pladser og gæstesejlere.

Der er mange forskellige opgaver på havnen, som havne-fogeden og et team på otte mand tager sig af. Der skal ske almindelig vedligeholdelse, elstanderne skal efterses, vandslanger lægges ud og dertil skal ukrudt og affald ryddes væk. Desuden er der meget træarbejde på havnen, og i teamet finder man derfor også en skibstømrer.

Det er også havnekontorets opgave at sikre, at havnens wi-fi fungerer, så folk kan logge på internettet. Og dertil skal havnens videoovervågning passes – den er kommet til efter et ønske fra mange sejlere og kan bruges af politiet til opklaring af eksempelvis tyverier.

Stor havneerfaring

Jeppe Makwarth har stor havne-erfaring fra blandt andet Nivå Havn, Helsingør Havn og lystbåde i Københavns havn. Han er uddannet skibsfører hos A. P. Møller Mærsk og sejlede før sin tiltræden i Dragør på færgen til Omø. Det var morsomt, fortæller han. Omø har ikke mange beboere, så alle kender alle – også skibsføreren.

Jeppe Makwarth finder i øvrigt noget af det samme lokale engagement, som han mødte på Omø, her i Dragør. Han fortæller, at han fravalgte ansættelse i både Ishøj og Kastrup til fordel for Dragør Havn, da han sætter pris på at her ikke alene er lystbåde, men også et aktivt havnemiljø med blandt andet bådeværft, lods og røgeri.