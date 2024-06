Det store bål på Dragør Fort. Foto: TorbenStender.

Sankthans

Af Thomas Mose

Den danske midsommer blev søndag aften fejret flere steder i kommunen.

På Dragør Fort var der inviteret til livemusik, fællessang og natuligvis et stort bål.

I Søvang var det borgmester Kenneth Gøtterup, der stod for båltalen. Forud fortændingen af bålet var der fakkeloptog fra sportspladsen til bålpladsen.

Dragør Bådelaug praler med, at de kunne byde på Danmarks mindste sankthansbål, som blev tændt i et bålfad. Johnny Riber Larsen oplyser, at det blev besluttet, at der kun skulle være et lille bål af sikkerhedshensyn. Bålet blev tændt på sandtangen ved lavets klubhus. Her er mange sejlbåde i nærheden, og man ville ikke risikere at starte en brand.

Trods det beskedne bål var der dog stadig plads til en heks. Den var traditionen tro designet af bådelavets strikkeklub.

De lokale musikere Finalfred og Mogens Bille var klar med hamonika og guitar, og de sørgede på vanlig munter vis for musikken til midsommervisen.

Af sikkerhedshensyn er Dragør Bådelaugs sankthansbål mindre end tidligere år. Foto: TorbenStender.