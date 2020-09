Sciencedage på TG

Tårnby Gymnasium & HF (TG) havde besøg af Naturvidenskabernes Hus og Grundfos, som med kasser fulde af udstyr turnerer landet rundt for med to eksperimenter at give Danmarks unge en forsmag på, hvordan man kan arbejde med udvikling af pumper. Samtidig med forsmagen lærer eleverne også lidt om det globale vandforbrug og behovet for at gøre noget andet i forhold til vandressourcerne på kloden.

Rulleborde fulde af chili-planter og masser af udstyr rullede rundt på TG’s gange over to dage, hvor alle 1g’erne blev introduceret til science-studieretningen, som er én af de studieretninger, der kan vælges efter grundforløbet.

Naturvidenskabernes Hus havde allieret sig med skolens lærere, som var blevet klædt på til at kunne hjælpe eleverne med at kode små vandingscomputere og at udvikle en pumpe.

I pumpeforsøget var en kasse med dimser og dippedutter stillet til rådighed – og så var det bare på ægte legovis at komme i gang med at bygge. Gruppe for gruppe blev vandhøjden i slangen målt, og dermed kunne der dystes imod de andre grupper, der lavede det samme eksperiment. Efter sigende nåede en gruppe op på 37 cm, hvilket, de udsendte mente, måtte være rekorden på landsbasis – selv ikke Grundfos-medarbejdere havde formået at nå tilsvarende højder, da de udførte eksperimentet på en familiedag på virksomheden.

Og så er der en række husstande på Amager, der fremover kan glæde sig over, at der er nogle unge gymnasieelever, som nu har lært at kode en lille computer til at vurdere tørkegraden i en potteplante og sætte en lille pumpe til at vande, når planten er for tør. Hvem ved, måske er det slut med døde stueplanter, når man kommer hjem fra en lang sommerferie.

Løsningen med vanding af potteplante var det lille perspektiv – i det store, globale perspektiv prøvede eleverne på TG & HF kræfter med, hvordan de kan være med til at gøre noget ved klodens knappe vandressourser.