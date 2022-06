Sejlbåd hentet i høj sø

Marinehjemmeværnet i Dragør var Kristihimmelfartsdag i aktion på Øresund

En besætning af ni frivillige fra Hjemmeværnsflotille 367 Dragør støttet af to kolleger fra Hjemmeværnsflotille 366 Brøndby var torsdag den 26. maj i en øvelsestur på Øresund om bord på hjemmeværnskutter MHV 911 BOPA. Besætningen trænede sammen med et svensk fartøj fra Sjövärnskåren på Gotland.

Sejlbåd uden ror

Kl. 14.44 blev de to fartøjers træningsaktiviteter imidlertid afbrudt. For på VHF-radioens Kanal 16 kaldte Lyngby Radio på assistance til en 37-fods-sejlbåd, der havde mistet sit ror og lå på en position nordvest for den svenske ø Hven, midt i Øresund.

»Vi meldte, at vi lå en halv time derfra, og at vi gerne ville støtte, hvis de ikke havde andre på sagen. Det havde de ikke, så vi gik mod positionen og sendte gummibåden i forvejen,« forklarer Jørgen Kjærgaard, der sejlede som fartøjsfører på BOPA.

Gummibåden nåede op til havaristen, men med hård vind på 15–16 m/s og høj sø var en eventuel slæbeopgave for voldsom for den blot 5,2 meter lange gummibåd.

Da BOPA nåede frem, var sejlbåden drevet ind i svensk farvand – og et dansk, gråt fartøj må ikke bare sådan lige krydse ind i svensk farvand. Men efter et opkald til Forsvarets »Joint Rescue Coordination Centre« blev der givet grønt lys til BOPA.

Nu gjaldt det om at få styr på sejlbåden, som lå noget uroligt i de høje bølger.

»Vi tog dem på slæb, hvor vi brugte et krydsslæb med to trosser. Da vi fik trukket skibet rundt og gik op i søen (lige på bølgerne), kom der mere ro på, og vi brugte gummibåden som drivanker,« forklarer Jørgen Kjærgaard.

Ved at lade gummibåden agere drivanker (fastgjort med en trosse bag på sejlbåden) kunne redningsmandskabet få stabiliseret sejlbåden, så den ikke lå og væltede for meget fra side til side i bølgerne.

Således gik det sådan set fint ind til Humlebæk Havn, hvor man stødte på næste udfordring – havnen er ikke dyb nok til BOPA, som derfor måtte kobles af. Gummibåden fik sejlbåden på slæb det sidste stykke, og med hjælp af en motorbåd inde fra værftet i Humlebæk, der overtog rollen som agerende drivanker, blev sejlbåden styret sikkert i havn.

Hele aktionen varede nærmest præcis 3 timer. Kl. 17.48 var opgaven løst, og den havarerede sejlbåd lå trygt i Humlebæk Havn.