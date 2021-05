Nyt fra Dragør Boldklub:

Sejr i første slutspilskamp

Vigerslev Bk–DB 0–1

Lørdag den 8. maj blev der taget hul på slutspillet i københavnsserien, hvor der spilles om oprykning til danmarksserien.

Dragør Boldklubs (DB) 1.-hold spillede på udebane mod Vigerslev Bk (VBK) – og tog sejren med hjem til Dragør. De seneste to gange, holdene har mødtes, har Vigerslev trukket sig ud af kampen med sejren – så det var endelig en tiltrængt oprejsning til DB.

DBU København har organiseret oprykningsslutspillet sådan, at det kun er de point, holdene har fået mod hinanden indbyrdes, som føres med til slutspillet. Det vil sige, at de point, som klubberne har fået mod de hold, der ikke er i slutspil, ikke tæller.

Den regel betyder, at DB »kun« har syv point med ind i slutspillet. Skjold og B1903 fik 11 point med, og DB’s modstander VBK havde ligeledes syv point. Derfor var det vigtigt med en sejr for begge hold i lørdagens kamp, hvis de skulle holde kontakt med de to tophold.

Oprykningsslutspillet har yderligere to hold – Hvidovre, som tog fire point med, og Nexø, der startede med blot et point.

Fra kampens start lagde VBK pres på DB. DB-defensiven stod godt, og de afviste VBK’s opspil. Presset gav kontramuligheder til DB. Kim Have havde bl.a. et hovedstød på VBK-målet efter fem min.

Et par min. senere var det Frederik Glendorfs tur. Ole Jensen sendte ham afsted med en god aflevering men VBK-målmanden havde læst Glendorfs afslutning.

VBK fremtvang flere frispark og hjørnespark foran DB-målet. Efter 24 min. var det ved at gå galt for DB. Et hjørnespark blev sendt ind over DB-forsvaret, og bolden blev headet på overliggeren, hvorefter den gik i spil igen.

I midten af første halvleg vekslede spillet frem og tilbage.

Efter VBK’s chance var Ole Jensen manden bag en kontramulighed. VBK afværgede og sendte bolden til hjørnespark. DB fik ikke noget ud af hjørnesparksmuligheden – til gengæld fik VBK en returkontra, som anfører Jacob Holmegaard fik afværget.

VBK fik en stor mulighed for scoring efter 32 min., men Jonathan Gudmundsson stod godt placeret og afviste afslutningen.

VBK fortsatte deres pres, men DB’s defensiv med Holmegaard, slideren Mikkel Merser, Nicolaj Strandby, Adrian Lillegaard og Kim Have stod sikkert i forsvaret.

Kampens enlige mål faldt efter 41 min. DB-målmand Gudmundsson sparkede en lang, høj bold frem. Godt hjulpet af medvinden landede bolden på VBK’s banehalvdel. En forsvarsspiller headede tilbage til egen målmand. »Desværre« var de to ikke enige om hvem der gjorde hvad, og bolden ender i VBK-målet. Et »flot« hovedstød i eget mål bragte DB foran 0–1.

Anden halvleg startede som første med pres på DB. Med fysisk spil fra Jonathan »The Beast« Bligaard i spidsen lod DB sig ikke kyse. Strandby, Merser og Frederik Frost er ikke store i statur, men de lod sig heller ikke skræmme af VBK’s fysiske spil. Frost spillede en stor kamp, og han fik sat sine modstandere flere gange.