Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev: Seneste nyt fra borgmesterkontoret

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedbrev:

Seneste nyt fra borgmesterkontoret

Vi har ifølge kalenderen taget hul på foråret, og det ses allerede i Dragør ved øget liv på havnen, på engene og ikke mindst ved den netop overståede fastelavn, hvor vi havde skyfri himmel og dannebrog, der vajede flot mod himlen over det meste af Dragør. Tak til både Dragør Fastelavnsforening og Vennekredsens Fastelavnsforening for to flotte fastelavnsdage med god stemning.

Jeg havde selv fornøjelsen at tage imod rytterne på rådhuset, og Museum Amager var om eftermiddagen vært ved et hyggeligt arrangement med den hollandske ambassadør. Ikke alene var ambassadøren til stede, men også store dele af ambassadens medarbejdere var taget med til Dragør for at fejre fastelavn.

Store Magleby har før haft royalt besøg. Ved sidste mandags fastelavnsarrangement fik det hollandske ambassadør-par en rundvisning på Amagermuseet, hvor de bl.a. kunne beundre Karl Larsens maleri af den hollandske dronnings besøg på museet i 1922. Foto: Thomas Mose.

Tak til jer på de kommunale arbejdspladser

Jeg har sammen med kommunaldirektøren været en tur rundt på alle kommunale arbejdspladser for at høre om det, der optager arbejdspladserne mest, hvad der virker godt, og hvad vi som kommune kan være stolte af – men også for at høre om, hvor vi skal gøre det bedre.

Det har været nogle lærerige besøg. Det er dejligt både at opleve det engagement, som såvel ledere som medarbejdere udviser med henblik på at udvikle vores kommunale arbejdspladser, og deres fokus på den faglige kvalitet samt på de udfordringer, vi – som mange andre kommuner – blandt andet har på rekrutteringssiden.

Næste skridt er besøg på og dialog med de private virksomheder for at drøfte, hvordan vi sammen kan sætte fokus på erhvervslivets vilkår i Dragør. Så har du en virksomhed i Dragør og har lyst til besøg, er du meget velkommen til at kontakte mig på kennethg@dragoer.dk

Ukraine

Den triste og forfærdelige situation i Ukraine påvirker os alle, og der er grund til at tage dybt afstand fra det russiske angreb på Ukraine. Det er forfærdeligt for befolkningen i Ukraine, men også for alle de ukrainere i Danmark, der følger situationen i deres hjemland.

Dragør Kommune har fulgt udviklingen i en tæt dialog med blandt andet Kommunernes Landsforening, der rådgiver kommunerne om vores opgaver med at tage imod kommende flygtninge. Her i kommunen har vi ikke, som man har nogle andre kommuner, bygninger i overskud til at indlogere flygtninge, og vi skal derfor finde alternativer løsninger, når vi ved, hvor mange flygtninge Dragør skal tage imod.

Men der skal ikke være nogen tvivl. Vi er i Dragør klar til at påtage os vores ansvar og tage imod kommende flygtninge, og der er nedsat en krisestyringsgruppe, så vi kan løfte vores opgave og tage godt imod kommende flygtninge. Der vil løbende blive opdateret på kommunens hjemmeside, når der er noget nyt. Og ved du allerede nu, at du har værelser, du gerne vil udleje, er du meget velkommen til at kontakte Dragør Kommune på dragoer@dragoer.dk – så vi løbende har et overblik over forskellige muligheder.

Lidt mere om vores vand

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet at anbefale over for HOFOR, at de arbejder videre med at etablere en ny vandledning til Dragør.

Jeg er glad for, at vi rettidigt får taget denne beslutning, så vi i fremtiden kan sikre rent drikkevand til Dragørs borgere. For mig er det vigtigste, at vi sikrer forsyningssikkerheden og det rene vand, mere end hvilken kommune vandet kommer fra.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der på samme møde besluttede, at vi skal have foretaget en juridisk vurdering af, om vi som kommune kan rejse et erstatningskrav for den forurening, der er sket af vores grundvand. Vi venter nu på denne vurdering, før vi tager endelig stilling.

Lufthavnen

For nyligt havde jeg et møde med Københavns Lufthavns direktion, hvor vi drøftede naboskab og samarbejde. Vi har aftalt løbende samarbejdsmøder også med det formål, at vi i fællesskab kan sikre et højt informationsniveau til Dragørs borgere om, hvad der sker i lufthavnen.

Lufthavnen er for Dragør et væsentligt aktiv. Det er vigtigt, at vi har en god og tæt dialog, og det er mit indtryk, at lufthavnens direktion er meget indstillet på et tæt og godt samarbejde.

Det eksterne samarbejde om digerne

Vores egen proces om det videre arbejde med digerne fortsætter. I sidste valgperiode indgik Dragør Kommune i et samarbejde med kommunerne København, Tårnby og Hvidovre.

Formålet med dette samarbejde er at styrke mulighederne for fælles løsninger om blandt andet finansiering.

Jeg har inviteret borgmestrene fra de tre kommuner til et møde, for at vi kan styrke vores politiske fokus på sagen, og vi kan få en politisk drøftelse af, hvordan vi bedst muligt lægger pres på regeringen i denne sag.

UNESCO

Mange har gennem længere tid fulgt debatten om UNESCO og om muligheden for at komme på verdensarvslisten, som for eksempel pyramiderne i Egypten, Kronborg i Helsingør og Versailles i Frankrig.

I torsdags på kommunalbestyrelsens møde blev det besluttet, at Dragør Kommune ikke skal arbejde videre med at få Dragør optaget på UNESCO Verdensarvsliste. Det er en sag, der i en vis udstrækning har delt byen, og tonen i debatten har også været skærpet. Det, synes jeg, er ærgerligt – og jeg vil også sige tak til initiativgruppen, der startede hele sagen. I har gjort et stort stykke arbejde, selvom vi stopper det videre forløb.

500-året for den dansk-hollandske forbindelse

Fredag den 20. maj markerer vi i Dragør 500-året for den dansk-hollandske forbindelse. Vi skulle have fejret det sidste år – i 2021, men på grund af coronapandemien blev det, som meget andet, udsat.

Det er besluttet, at vi fejrer hele dagen med to arrangementer. Et formiddagsarrangement, hvor vi allerede nu ved, at der kommer besøg af både det danske og det hollandske kongehus, samt et eftermiddags/aftenarrangement, hvor vi holder fest i Store Magleby. Festen er for alle borgere i Dragør Kommune – men vi holder den i Store Magleby

Arbejdet med at få det hele tilrettelagt er i fuld gang. Der er en tæt dialog mellem kommunen, Kongehuset og den hollandske ambassade om det officielle besøg. Og der nedsættes et festudvalg, der skal planlægge vores fælles fejring om eftermiddagen og aftenen i Store Magleby.

Det bliver en dejlig og festlig dag for os alle i Dragør Kommune, og jeg håber, at rigtig mange borgere vil deltage i fejringen og de festlige begivenheder. Så snart programmet er nærmere tilrettelagt, kommer vi ud med mere information. Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester