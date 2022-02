Kenneth Gøtterup. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Seneste nyt fra borgmesterkontoret

Coronarestriktionerne er ophævet, og vi begynder også at se frem til fælles arrangementer, hvor vi kan samles og mødes i de mange forskellige fællesskaber i Dragør. Det er jeg sikker på, at vi er mange, der glæder os til.

I slutningen af februar er der fastelavn, som vi i Dragør har helt faste traditioner for fejring af. Personligt glæder jeg mig til at tage imod fastelavnsrytterne på rådhuset fastelavns mandag.

I dette nyhedsbrev skriver jeg herunder lidt om de forskellige sager, der har været politisk behandlet på udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder.

Opfølgning på PFOS-sagen

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 3. februar blev det besluttet, på baggrund af et forslag fra liste T, at vi løbende får offentliggjort målingerne af forureningen. Det var der allerede taget initiativ til – og det påbegyndes nu.

Som kommunalbestyrelse er det vigtigt, at vi sikrer en fuld åbenhed om sagen, og det var derfor et godt forslag, liste T rejste. Og tak for en god debat om dette svære emne.

Borgerrådgiver

Sidste år blev der i samarbejde med Tårnby Kommune ansat en borgerrådgiver. Ved hjælp af midler fra staten bliver stillingen til en fuld stilling i Dragør – i en ordning, som løber frem til 2025.

Borgerrådgiveren har til opgave at vejlede borgere på deres vej gennem det offentlige system.

Borgerrådgiveren udgiver hvert år en beretning om de tematikker, der er rejst, og vurdering af kommunens sagsbehandling. Første rapport har vi modtaget – og der er i denne peget på områder, hvor vi skal blive bedre.

Det er vigtigt, at vi bruger borgerrådgiverens rapport til, at vi i kommunen reflekterer over de kritikpunkter, der rejses, og arbejder med dem konstruktivt. På den måde kommer borgerrådgiveren til at bidrage til, at vi får en rettidig og juridisk korrekt sagsbehandling.

Flygtninge og boligplacering

For år tilbage valgte et flertal i kommunalbestyrelsen, at de flygtninge, som Dragør Kommune modtager, og som skal have en bolig, tilbydes bolig i pavilloner.

Pavillonerne blev sat op på kommunens grund dels i Rødtjørnen og dels ved Hollænderhallen.

Placeringen ved Hollænderhallen skete på en dispensation fra staten, der udløber i august 2022.

En del af pavillonerne er nedlagt, da antallet af flygtninge er faldet.

Seneste udmelding fra staten er, at Dragør Kommune måske skal modtage fire flygtninge i 2022. Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at de nødvendige pavilloner fremover placeres på kommunens grund ved Rødtjørnen.

Øget midler til byggesagsbehandling

På Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde blev det besluttet at tilføre flere penge til byggesagsbehandling. Det sker ved, at der flyttes midler fra andre områder, da der er behov for, at vi får oprustet på byggesagsbehandlingen som følge af et stigende antal byggesager.

Jeg er glad for, at vi får sat dette fokus, da hurtig og effektiv byggesagsbehandling har stor betydning for mange.

Tilbage står, at vi ved budgetforhandlingerne til efteråret skal finde pengene til en varig løsning.

Kystbeskyttelse

Som jeg fortalte i sidste nyhedsbrev, er processen omkring kystbeskyttelse godt i gang.

I denne uge har Klima-, By- og Erhvervsudvalget godkendt, at de forskellige løsninger, som blandt andre grundejerforeningerne og digelavene på Nordstranden, Søvang samt Sydvestpynten er kommet med, skal undersøges nærmere og indgå i den endelige beslutning.

Tak til jer foreninger for at spille så konstruktivt med i denne svære sag. Vi har nemlig en vigtig, fælles opgave i at få landet en god beslutning, når alt er belyst.

Skoleindskrivning

For år tilbage vedtog kommunalbestyrelsen en hensigtserklæring om, at der ved skoleindskrivningen tilstræbes, at der i klasserne kun er 24 børn.

Ved dette skoleår vil der imidlertid være 26 børn i klasserne. Det skyldes en kombination af en meget stor årgang, en tilflytning af børn i lige denne årgang og et stort fald i antallet af børn, der søger privatskole. Derfor skal vi i kommunalbestyrelsen finde en løsning for skoleåret 2022/2023.

Vi skal også vurdere, hvilke langsigtede løsninger vi skal tage i brug, hvis der kommer samme udfordringer i de kommende år.

Der er flere løsninger, der kan komme i spil. For eksempel etablering af et 9. spor eller fortsat at have otte spor, men med øget ressourcer til delehold og lignende.

Der er ingen lette beslutninger i denne sag, da enhver beslutning kan have en negativ konsekvens et andet sted i skolesystemet. Derfor er jeg glad for, at der er enighed om, at vi med denne udfordring får involveret skolebestyrelserne tæt i dialogen om løsninger og gør brug af både skolebestyrelser og ledernes vurdering af, hvordan den gode skoledag skabes i den givne situation.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om sagen onsdag den 2. marts – efter at skolebestyrelserne har været involveret i dialogen.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester