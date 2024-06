Vi har modtaget:

Seniorbofællesskaber i Dragør – hvordan går det lige?

Borgermødet om seniorbofællesskaber i Dragør, der blev afholdt i samarbejde med Ældrerådet og Ældre Sagen Dragør, fik sat en god dagsorden om behovet for fællesskaber. Men borgermødet udstillede også igen, igen uenigheden mellem de fire store partier eller lister i kommunalbestyrelsen. Det er uacceptabelt og meget lidt konstruktivt. Det må kunne gøres bedre.

Hvordan går det så lige nu? Sker der noget?

Ja, efterfølgende har borgmester Kenneth Gøtterup i en artikel peget på regulering eller ændring af lufthavnens støjzoneregulativ og kommunens arbejde med tilladelser til at etablere nye boligområder. Det er en klar og nødvendig politisk markering og indsats med alle de uløste problemer, der er – og længe har været – på boligområdet.

Der må arbejdes med dispensationer for byggeri – ikke kun for erhverv. Det er set før og kan ikke være en helt umulig opgave.

Engvej førstepriorietet

Fra SeniorBos side har vi peget på flere områder, blandt andet på Møllevej, hvor der tidligere har været givet dispensationer. Vi prøver igen.

På borgermødet blev det klart meldt ud fra vores side, at Engvej har vores store bevågenhed – og det er stadig vores første prioritet, da dette område er særdeles velegnet som rammen om et mindre, landsbyagtigt miljø i samklang med øvrige beboere.

Vi har brug for cirka 3.500 m2. På borgermødet blev der kort præsenteret en model hentet fra arkitekterne Friis og Moltke (Krebsehusene) med forslag til seniorbofællesskab, eventuelt i forbindelse med plejeboliger og lægeklinik. Vi har fulgt op på dette forslag og er i dialog med arkitektfirmaet, som gerne vil være med til at bygge i Dragør.

Vi vil diskutere denne model med partierne snarest og er klar over, at projektet sandsynligvis først vil kunne gennemføres i næste valgperiode. Men hvorfor ikke nu, hvor forudsætningerne har ændret sig.

Alt andet lige, så skal forarbejdet gøres nu. Det er et projekt, som vil være uden økonomiske udgifter for kommunen, som alene skal stille jord til rådighed – altså sælge til os. Er det ikke en win-win-situation?

Vi vil dog gerne slå fast, at vi selvfølgelig er åbne for alle de muligheder, der måtte være. Vi er ikke låste – men Engvej ligger lige til højrebenet. Det gør Sdr. Tangvej derimod ikke, selvom vi blev opfordret til at undersøge området nærmere på borgermødet. Det har vi selvfølgelig gjort – også tidligere – men der var ikke interesse for et seniorbofællesskab, men derimod for et mammutbyggeri med en byggeprocent på 80%! For os at se er det et projekt, som ikke tilgodeser de modeller, vi arbejder efter. Og med en sammenblanding af boliger og erhverv, som får dispensation i op til otte år.

Fællesskab

Vores model indeholder eksempelvis: mindre sammenhængende bebyggelse med for eksempel atriumgård, fælles værdier med kommunikation mellem beboerne, fælleshus, -rum og -arealer som centrum i fællesskabet, fælles aktiviteter efter ønske, tryghed og indhold i tilværelsen og bæredygtigt byggeri i samklang med omgivelser.

Løsningsmodellen er ikke lukket for beboere, men i dialog med naboer og andre. Et projekt, som med stor succes, er bygget og bliver bygget i næsten alle landets kommuner, og hvor næsten 97% af beboerne ytrer stor tilfreds med livsformen – og er mindre ensomme end ældre andre steder.

Læs mere om vores idéer og visioner på vores hjemmeside.

I samarbejde med vores partnere i Ældrerådet og Ældre Sagen Dragør ser vi frem til at fortsætte arbejdet i dialog med politikerne og borgere i vores kommune.

I ønskes en god sommerferie.

Med venlig hilsen

Nina Nørgaard

Formand Dragør SeniorBo

seniorbo2791.dk