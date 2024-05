Vi har modtaget:

Seniorbofællesskaber

Hvorfor denne debat om seniorbofællesskaber?

Dem, der vil bo sammen, kan da bare købe en stor grund og bygge det, de vil. Det kommer da ikke kommunen ved. Skatteborgerne skal ikke betale en bøjet femøre for deres fantasier.

Vi andre har selv købt en grund og ladet et hus opføre, hvor svært kan det være?

Tak til Mia Tang for at have begge ben på jorden, altså sund fornuft.

Med venlig hilsen

Anni og Steen Olsen

Fasanvænget 78