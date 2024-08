Børn i alderen fra 4–14 år kan lave deres egne handskedukker. Foto: Drag­ør Bibliotek.

Sensommerfestival på Dragør Bibliotek

Jazz i gårdhaven og kreativt værksted for børn

Af Thomas Mose



Dragør Bibliotek inviterer til en hyggelig sensommerfestival lørdag den 17. august, hvor både børn og voksne kan glæde sig til en dag fyldt med musik og kreativitet. Festivalen, der foregår på biblioteket, Vestgrønningen 18, byder på en jazzkoncert og et spændende kreativt værksted for børn.

Handskedukkeværksted

Børn fra 4–14 år kan deltage i et kreativt værksted, hvor de får mulighed for at lave deres egne handskedukker.

Det er kunstneren Maria Lau Krogh, der står for værkstedet, og med mange års erfaring inden for børnekunst vil hun guide børnene gennem processen.

Værkstedet, der er åbent fra kl. 12–14, er gratis, men man skal tilmelde sig ved at hente en billet på bibliotekets hjemmeside drabib.dk

Mads Hansen Orgeltrio giver koncert i bibliotekets gårdhave. Foto: Niels Dejgaard

Groovy jazz og kaffe i gårdhaven

Musikelskere kan se frem til koncert med Mads Hansen Orgeltrio, der spiller groovy og melodisk jazz.

Trioen består af komponist og saxofonist Mads Hansen, der er kendt for sin varme lyd, Kjeld Lauritsen, som blev kåret til årets musiker ved DMA Jazz 2022, samt den anerkendte trommeslager Rasmus Lund.

Koncerten begynder kl. 12 i bibliotekets smukke gårdhave – hvor man ud over musikken også kan nyde en kop kaffe.

Sommerfestivalen er støttet af Dragør Kommunes Kultur- og Eventpulje og er arrangeret i samarbejde med Refleksioner – forening for samtidskunst.

Gratis adgang.