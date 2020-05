Sidste poster besat

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 1. april blev det besluttet, at Ole Hansen skulle indtræde i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet efter Allan Holsts bortgang måneden forinden. Det blev ligeledes besluttet, at Ole Hansen skulle indtræde som medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget. Her blev det ligeledes besluttet at indstille Peter Læssøe (T) som 1. viceborgmester og Nicolaj Bertel Riber (A) som 2. viceborgmester.

Forhandlinger om besættelse af de øvrige poster blev besværliggjort af hele covid-19-situationen, og politikerne udskød beslutningen til det kommunalbestyrelsesmøde, der blev afholdt i torsdags, den 30. april.

Nye poster

Morten Dreyer (O) skal indgå i HOFORs bestyrelse, mens Eik Dahl Bidstrup (V) skal være suppleant. Anne Funk (O) skal indgå i ARC’s bestyrelse, med Morten Dreyer suppleant.

Lisbeth Dam Larsen (A) indtræder i Folkeoplysningsudvalget, i §17 stk. 4-udvalget om infrastruktur, i MOVIAs repræsentantskab, og hun skal være suppleant som KL-delegeret og i KL’s repræsentantskab.

Ole Hansen skal ud over de førnævnte poster indtræde i valgbestyrelsen for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger samt kommunale valg, i Museum Amagers bestyrelse samt i bestyrelsen i Grønt Råd. Derudover skal han også være suppleant i Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag samt Politikredsrådet.

Nikolaj Bertel Riber indtræder i Brugerrådet for Dragørs Aktivitetshus.

TM