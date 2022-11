Sig julen nærmer

Blandt de faste juletraditioner i Dragør er byens store juletræ, der atter i år er rejst på Neels Torv. På lørdag, den 26. november – kl. 16, tændes julelysene i træet, og i samme anledning vil borgmester Kenneth Gøtterup læse højt fra Peters Jul. I løbet af eftermiddagen vil der i gaden desuden også være musik og nissepiger med godter til de besøgende.

Julemarkedet tilbage

På Badstuevælen er der igen i år mulighed for at opleve »Danmarks hyggeligste julemarked«, der har sine rødder tilbage i 2013, hvor DR’s julekalender »Tidsrejsen« under optagelserne brugte Dragør som kulisse for den fiktive by i serien.

Markedsboderne er sat op og er i skrivende stund ved at blive udsmykket.

Selve markedet vil med start fra den kommende weekend holde åbent alle weekender frem til jul fra kl. 12–17.

I julemarkedets boder vil der som altid være et spændende udvalg af ting og sager, om det så er til maven, til ganen, til hjemmet eller til sjælen – lige fra livsstils- og well-nessprodukter til søde sager, ost, fisk, store pandekager og varm jule-gløgg.

Fra næste torsdag – den 1. december – går startskuddet til Dragørs helt egen by-julekalender, »Levende Låger«. Her mødes man hver dag kl. 17 på Badstuevælen, hvorfra turen straks efter i samlet flok på gåben afgår til en hemmelig destination, hvor dagens »låge« afsløres.

Julen i Dragør

På Amagermuseet er julen allerede i fuld gang. Der er juleudstilling på museet onsdag til søndag kl. 12–16 frem til den 18. december, og såvel i sidste weekend som i den kommende holder museet sit traditionsrige julemarked, hvor gæsterne kan finde alt godt til julen.