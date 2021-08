Nyt fra Dragør Boldklub:

Sikker hjemmebanesejr

DB–NB Bornholm 4–1

Med en flot første halvleg stemplede Drag-ør Boldklub (DB) i lørdags i den grad ind i den nye sæson i københavnsserien.

Sæsonens første modstander, NB Bornholm (NB), startede dog kampen med et gevaldigt pres på DB’s mål – og kun to store redninger af DB-målmanden, Mads Glæsner, forhindrede NB i at score. DB fik imidlertid hurtigt overtaget spillet, og derefter gik spillet »den rigtig vej«.

Det nye trænerteam, Claus Oemig og Ken List, samt de nye spillere, Sebastian Christensen, Rasmus Robrahn, Patrick Sandby og Anders Zachariassen, skulle bevise deres værd – og det lykkedes til fulde.

Kampens første mål blev sat ind efter 12 min. på et oplæg af Anders Zachariassen, som fandt Frederik Frost i venstre side af NB’s straffesparksfelt. Frost satte en hård inderside på bolden og scorede til 1–0.

Kun tre min. senere var Frost på pletten igen. Han satte 2–0-scoringen ind efter en servering fra Frederik Glendorf. Det opbyggende spil blev kreeret af en uhyrligt velspillende Mikkel Merser.

Herefter var DB spilstyrende, og spillet blev lagt på NB’s banehalvdel.

De cirka 15 medrejsende Nexø-fans havde en fest, selv om deres hold blev rundbarberet i første halvleg. Dejligt med entusiastiske fans, som tager turen med helt til Dragør.

NB kom tæt på DB’s mål efter et hjørnespark, som DB’s keeper, Mads Glæsner, dog tog sig pænt af.

Kort efter uddelte kampens dommer gult kort til en NB-spiller, og DB var i en periode i overtal.

Umiddelbart efter skifter DB Adrian Lillegaard ind – han erstattede Mathias Rahbek.

Frederik Frost havde flere afslutninger i støvlerne – efter cirka 38 min. en afslutningen, der gik forbi mål, men kort efter var der bonus; en målmandsfejl gav Frost mulighed for at nappe bolden, og han kunne efterfølgende nemt score til 3–0.

Men dramaet i første halvleg var slet ikke slut. Efter 41 minutter fik DB tilkendt straffespark. Men nyankomne Patrick Sandby brændte sparket, og stillingen var stadig 3–0.

Men ... Frederik Frost var to minutter senere endnu en gang på pletten scorede til 4–0.

NB havde noget at tale om i pausen. Hvad der blev sagt vides ikke, men holdet kom ud til anden halvleg med en anden kampgejst og fik sat en kæp i hjulet for yderligere DB-scoringer.

Efter 51 min. var det lige ved at gå galt for DB. Først måtte Mads Glæsner og sidenhen Jacob Holmegaard redde på målstregen. Og minutter efter gik det galt – NB fik reduceret til 4–1 efter hurtigt spil op i venstresiden og en afslutning op i det lange hjørne.

Efter 63 min. inkasserede DB’s Sebastian Christensen et gult kort. Måske var det lidt svært at se i situationen, men Christensen følte sig uretmæssigt dømt. Han hævder, at det var en NB-spiller, som »hev« ham i armen.

Resten af kampen fik NB megen plads og spil, men de kunne ikke komme til yderligere scoringer. DB-holdet kæmpede formidabelt og styrede sejren hjem.

Patrick Sandby kunne dog have bragt DB på 5–1 i kampens sidste minut. Patrick Sandby løb efter en lang bold. Langt ude fra vippede han bolden over målmanden – men desværre også over mål.

Det blev til en flot sejr på 4–1, der blev grundlagt på en flot spillet første halvleg.

HR