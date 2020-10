Bent Meier.

Skærmens magi

En foredragsaften om informations-samfundet og det, det gør ved os

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 gæster Bent Meier, professor på CBS og forfatter til bogen Skærmens magi – at træne modstandskraften i en digital tid, Dragør Kirkes sognegård.

Ifølge Bent Meier har de sidste ti år bragt folk i en stadigt tættere symbiose med deres smartphone. Det er techgiganternes drøm, men skal det også være vores drøm? spørger han.

Og tvivler man på, at der er en symbiose mellem skærm og menneske, oplyser foredragsholderen, at man bare kan prøve at tage en skærm fra en femårig. Men den lokale kamp i hjemmet er også en del af en kamp imellem civilisationer, fortsætter han og uddyber med eksemplet de amerikanske techgiganter: Facebook, Amazon, Google og Apple, som, han mener, ikke kun er på vej til at have opnået monopolstatus, men også er kommet langt med at forandre, hvordan mennesker agerer både alene med sig selv og i mødet og samtalen med andre.

I foredraget beskrives, hvordan folks liv er blevet fundamentalt forandret på få år, og Bent Meier peger på, hvilken ideologi eller ligefrem religion, han mener, man via skærmene importerer