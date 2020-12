Skærpede coronarestriktioner hen over julen

Dragør er blandt de kommuner, hvor coronarestriktionerne strammes fra i dag, onsdag, og frem til 3. januar 2021. De øgede restriktioner skal sikre, at epidemien ikke kommer ud af kontrol. De landsdækkende restriktioner – herunder forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer – forlænges til 28. februar 2021

Af Birgit Buddegård

Mandag i denne uge trådte nye, landsdækkende coronarestriktioner i kraft, men allerede i søndags stod det klart, at der ville komme flere restriktioner for dele af landet. Og kl. 12 i mandag blev der afholdt pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen, A, bekendtgjorde en delvis nedlukning af landet – omfattende 38 kommuner, hvor smittetrykket er for højt. Indbyggertallet i de 38 kommuner udgør tilsammen cirka halvdelen af den danske befolkning, der altså kommer til at se ind i en meget anderledes jul.

På pressemødet deltog også sundhedsminister Magnus Heunicke, rigspolitichef Thorkild Fogde, direktør Søren Brostrøm fra Sundshedstyrelsen og ny direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum.

Restriktionerne, der gælder fra onsdag i denne uge, omfatter blandt andet hovedstadsregionen – og altså også Dragør – og er foreløbigt gældende til 3. januar 2021.

Omfattende restriktioner

De nye, særlige restriktioner, der bl.a. omfatter Dragør, er:

Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem til fjernundervisning. Dagtilbud og undervisning i 0. til 4. klasse fortsætter som hidtil.

Kursister og elever på videregående uddannelser sendes hjem til digital undervisning.

Al indendørs amatøridræt lukkes ned – herunder svømmehaller og fitnesscentre. For Dragør betyder det også Hollænderhallen og Wiedergården.

Teatre og biografer holdes lukket. Det gælder også koncertsteder og for eksempel musikskoler.

Museer holder lukket.

Biblioteker holder lukket.

Restauranter, caféer og barer skal lukke – det er dog tilladt at sælge take away.

Arbejdspladser

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem (borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, oplyser på de sociale medier, at alle kommunalt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, vil arbejde hjemmefra).

Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra.

Der opfordres til, at familier kun handler én person ad gangen, hvad enten der er tale om dagligvarer eller julegaver.

Se færre mennesker

At blive opfordret til at begrænse sin sociale omgangskreds er ikke et populært budskab i en juletid, men de tilstedeværende myndighedspersoner på pressemødet understegede alle, at det er bydende nødvendigt.

Epidemien giver ikke op, lød det fra Magnus Heunicke, der tilføjede, at det må vi heller ikke.

Statsministeren lagde ikke skjul på, at både december, januar og februar kan blive nogle hårde måneder, men der er lys forude i form af en vaccine.

Men det er sværere at få smittetrykket ned over julen, hvor mange mødes på tværs af generationerne og i det hele taget i vintermånederne, hvor borgerne er mere indendøre.

Forsamlingsforbuddet på ti personer er derfor forlænget til 28. februar 2021, og myndighederne opfordrer kraftigt til, at man også i private hjem indskrænker sig til at mødes i alt ti personer.

Anbefalingerne om afstand, håndhygiejne og krav om brug af mundbind nogle steder er fortsat gældende.

På Kongevejen er der i hast indført ensretning af trafikken. Afmærkningen var desværre ikke tør, førend den blev betrådt, men meningen er fortsat ganske tydelig. Foto: TorbenStender.

Ensretning af gågaden Kongevejen

For at mindske risiko for smitte oplyser Dragør Kommune, at gågaden indtil videre er opdelt i to ensrettede fortove med en afstribning i belægningen og med informationsskilte.

Man skal holde til højre på stykket fra Neels Torv og ned til havnen/Strandlinien og tilsvarende til højre, når man går fra havnen mod Neels Torv for at sikre god afstand til hinanden.

Besøgsrestriktioner

På Omsorgscenteret Enggården er der indrettet et indendørs besøgsrum, hvor beboerne kan modtage besøg af to faste pårørende ud over den ene nærmeste pårørende. Der må dog højst være besøg af to personer ad gangen.

I egen bolig bolig kan besøg ske, hvis det sker i en kritisk situtation – eller den besøgende er nærmeste pårørende.

Besøg i andre situationer skal foregå i det udendørs besøgstelt.

Coronatest

Sundhedsmyndighederne opfordrer særligt unge i alderen 15 til 25 år til at lade sig teste for coronasmitte inden jul.

For at gøre det nemmere at lade sig teste, vil der være et mobilt testcenter i Dragør fra mandag den 14. december til og med onsdag den 16. december.

Det mobile testcenter stilles op i Hollænderhallen mellem kl. 10 og 16 – og man skal ikke bestille tid, men bare møde op.

Udmelding fra kommunen

De nye skærpede restriktioner, der på nær få undtagelser stort set lukker Dragør på samme måde som i foråret, er udmeldt så sent, at Dragør Kommune ikke inden redaktionens slutning har nået at behandle dem.

OBS: Umiddelbart inden trykstart blev restriktionernes konsekvenser meldt ud af Dragør Kommune – læs dem i fællesannoncen på side 8 – samt på dragoer.dk

Politiets indsats

Rigspolitichef Thorkild Fogde fortalte på pressemødet, at politiet vil håndhæve forsamlingsforbuddet på ti personer, ligesom politiet vil overvåge, at sports- og kulturlivet samt restaurationerne overholder restriktionerne.

Fra Københavns politidirektør Anne Tønnes lyder det samstemmende, at det stigende smittetal i hovedstadsområdet får politiet til at justere indsatsen.

»Vi er i en alvorlig situation med stigende smittetal i hovedstadsområdet, og derfor er det vigtigt, at vi nu alle giver den en ekstra skalle, så vi kan få nedbragt smitten. Husk at holde afstand, at begrænse den sociale kontakt og at passe på hinanden, når I færdes i byen,« opfordrer Anne Tønnes, der videre siger, at politiet i den kommede tid vil være synligt til stede i bybilledet, hvor de fører tilsyn med, at sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer overholdes.

Yderligere informationer på:

www.coronasmitte.dk

www.dragoer.dk