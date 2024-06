Vi har modtaget:

Skal vi droppe valgplakaterne til næste kommunalvalg?

Sydamagerlisten har stillet forslag om afskaffelse af ­valgplakater på offentlige arealer

På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 30. maj skal det afgøres, om vi skal fortsætte med at klistre kommunen til med valgplakater ved næste års kommunalvalg.

Sydamagerlisten (L) foreslår, »at samtlige opstillingsberettigede partier og lister m.v. i Dragør Kommune indgår skriftlig aftale om ikke at ophænge valgplakater på offentlige arealer, træer, master, plankeværker og øvrige installationer etc. i Dragør Kommune i forbindelse med den offentlige valgkampsskiltningsperiode op til Kommunalvalg 2025.

Valgplakater skæmmer bybilledet og det smukke Dragør. Det sviner, og der bruges unødig energi på tryk og div. udslip. Der brændes unødig benzin m.m. af, når der køres rundt og opsættes og nedtages plakater. En enkelt valgplakat i plast udleder 1,4 kilo CO2. Det er lige så meget CO2, som når en nyere personbil kører 10 km. For Sydamagerlisten er det vigtigt, at Dragør også i handling arbejder for at være en grøn, smuk og klimavenlig kommune.

I stedet for foreslås det, at vi begrænser brugen af valgplakater til valgmøder og afstemningslokaler.«

Foreløbig er det helt uvist, hvad de øvrige partier mener.

Vi har ikke tradition i Dragør for at være foregangskommune. Men for Sydamagerlisten er der ingen tvivl. Her har vi chancen for at vise, at vi sætter pris på de smukke omgivelser, vi bor i, og at vi også formår at tænke klimavenligt.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd, cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)