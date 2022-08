Vi har modtaget:

Skatteprocenten er ikke et mål

I disse dage er Dragør som de andre kommuner gået i gang med det kommende budget for 2023

Man må håbe på, at de ansvarlige politikere husker på, at skatteprocenten er ikke et mål – men et middel.

En kommune har en række opgaver, som den skal løse, både med statslige krav og frivillige indsatser. Og de skal alle gerne løses på et både højt fagligt niveau og en god økonomiske måde.

Byrådets opgave er at se på alle opgaverne og derpå prioritere hvilke niveauer, de skal løses på. Derefter skal de se, hvordan det kan finansieres.

At starte med at fokusere på skatteprocenten er gift for en velfungerende kommune.

Et kommunalt budget er ikke en statisk mængde opgaver. Der kommer hele tiden nye ekstraopgaver, som regeringen pålægger kommunerne – opgaver, hvis finansiering i høj grad må tages fra det eksisterende budget, som derved udmagres på områder, hvor kvaliteten falder til et niveau under det acceptable.

Jeg taler ikke her for en uhæmmet skattestigning, men med en stadig overdragelse af opgaver til det kommunale område er det for ikke at ødelægge velfungerende områder nødvendigt at se på skattestigning som en løsning.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Tidligere medlem af Økonomiudvalget i Dragør