Skolegårdsturné

Torsdag den 12. maj hoppede Dragør Musik- og Kulturskole på blokvognen og kørte ud for at give koncert i skolegårdene på kommunens tre skoler.

Der blev sunget og spillet musik for fuld udblæsning for et veloplagt publikum af skolebørn, der havde en fest.

Dragør Nyt var med på Nordstrandskolen, hvor også borgmester Kenneth Gøtterup, C, var blandt publikum – og han prøvede endda kræfter med en violin.

Da Dragør Musik- og Kulturskolens leder, Jacob Honoré, tog mikrofonen og bød velkommen, løb børnene jublende frem mod den store lastbil, hvor ladet var omdannet til scene.

Koncerten rummede alt fra sang og kor til rytmisk violinspil og rock på blokfløjte, der fik publikum til at vugge i takt og synge med på omkvædet, og blev afsluttet af bandet La Banda, der med guitarspil og sang fik publikum op på de høje nagler.

Efter en pause på grund af coronapandemien er en dejlig tradition nu genskabt.

BB