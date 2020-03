Skolen er flyttet til hjemmet

Det, der i starten kunne føles som en velkommen ferie, har for de fleste elever ændret sig til et savn af skole og samværd. Dragør Nyt har talt med en 8.-klasseselev, en lærer og viceskoleleder på Store Magleby Skole om den ny hverdag

Af Birgit Buddegård

Mandag den 16. marts lukkede skolerne – og både elever, lærere og forældre skulle indrette sig på en helt ny hverdag. Skolelukningen går nu ind i sin anden uge, og tirsdag kom det frem, at skolelukningen er forlænget til efter påskeferien.

Men selvom eleverne ikke skal møde op på skolen, har de ikke fri. Mest mulig undervisning foretages i stedet digitalt. Dragørs skoler har sendt besked til forældrene, hvor de netop understreger, at eleverne ikke har fri, og man har bedt forældrene sikre, at børnene deltager i fjernundervisningen og gennemfører den undervisning, lærerne forbereder til dem. Det sker via Aula, MinUddannelse og Google Classroom samt gennem portalerne Clio Online og Alinea, der har åbnet sine tilbud gratis op for alle. I de sidstnævnte portaler anbefales det, at børn og forældre søger inspiration til forløb, som børnene kan arbejde med på familiens eget initiativ.

8.-klasseseleven

Umiddelbart ville mange skoleelever nok juble med udsigt til ikke at skulle i skole, men den glæde varer for de fleste kun kort.

Dragør Nyt har talt med Laura, der er 14 år og går i 8.c på Store Magleby Skole. Hun fortæller, at hun savner skolen virkelig meget. Det er ikke let at skulle vænne sig til at være hjemme og ikke møde skolekammerater, venner og veninder.

Men hun er glad for, at hendes lærer har givet klassen et skema, som de selvstændigt kan arbejde efter, når det passer ind.

Således er Laura nu langt med en opgave, der skal afleveres på torsdag – for selvom hun forrige mandag ikke rigtig havde lyst, kom hun i gang, og så gik det megagodt, fortæller hun, der fik arbejdet i dybden med opgaven.

Laura fortæller, hun står op og gør sig klar og begynder på skolearbejdet ved ni-tiden. Hun fordeler arbejdet over hele dagen og holder pauser indimellem.

Laura har en lillebror, der går i første klasse, så han er et helt andet sted i skoleforløbet og får hjælp. Hendes far er også hjemme, mens moderen er på arbejde, og det, Laura kunne have brug for hjælp til, ved mor mest om – men så hjælper hun om aftenen.

Der er naturligvis også kontakt til lærerne online, men der er kø til alt, lyder det fra Laura, der oplevede at være nummer 119 i køen til Aula – og var i kø i halvanden time.

Hun og hendes klassekammerater modtager undervisning i dansk, matematik, samfundsfag samt tysk, engelsk og naturfag. I naturfag var de før skolelukningerne opdelt i grupper, nu er det ændret, så de laver opgaverne individuelt.

Laura glæder sig over, hun nåede at låne en rigtig tyk bog på biblioteket, før alt lukkede ned, så nu håber hun, den kan holde krisen ud. Men heldigvis er biblioteket jo også tilgængeligt digitalt.

Hun »mødes« med vennerne blandt andet via snapchat, hvor de også taler om lektier. Og indimellem løber hun en tur, som det er blevet anbefalet af idrætslæreren.

Læreren

Christiane Due-Nymark er lærer i dansk og samfundsfag for udskolingselever på Store Magleby Skole. Det vil sige elever i 7., 8. og 9. klasser.

Hun gør meget ud af at kommunikere direkte med eleverne og være tilgængelig for både elever og forældre.

Christiane Due-Nymark erkender, at undervisningen kan være udfordret af portalerne – og især mandag er slem, hvor der er mange spørgsmål ovenpå weekenden.

Aula er det officielle sted at have kontakt sammen med MinUddannelse, men begge steder kan det være svært at komme ind. Derfor bruges også Google Hangouts, der er inde i Google Education-universet og sikkert at anvende.

Men skulle nogle skrive til hende på messenger, svarer hun også – eleverne bruger jo de netværk, de er vant til fra dagligdagen, som den så ud for kort tid siden.

Hun lægger opgaver ud til eleverne og er meget specifik med, hvad der skal laves, og hun holder videomøder med eleverne undervejs via Google Meet, som fungerer godt, siger Christiane Due-Nymark. Her kan hun dele sin skærm med eleverne, hvis noget skal forklares.

Det vigtige er at holde relationen ved lige og kommunikere online – og eleverne er bestemt ikke uvante med digitale medier, så det fungerer. Det bedste er at være tilgængelig

og hurtig, lyder det fra Christiane Due-Nymark, der selv har to børn på Store Magleby Skole, som i sagens natur nu også er hjemme.

Christiane Due-Nyholm og eleverne kender hinanden, og det gør det lettere. Men nu har hun netop overtaget en 7. klasse fra en kollega, der er gået på barsel. Det føles jo nok lidt underligt for den klasse pludselig at have en ny lærer, de ikke rigtig har mødt, siger hun. Derfor har hun holdt videomøde med den ny klasse, for at de kan lære hinanden at kende.

Det er vigtigt at skabe rammer, så hverdagen kan fungere, fortæller læreren. Ikke alle når det hele, men får støtte – og nogle elever skal beroliges, mens andre skal holdes i ørene.

9.-klasseseleverne er meget optagede af de prøver, som i følge planen skal finde sted inden længe. De er nervøse for ikke at kunne starte på en ungdomsuddannelse, hvis prøverne ikke kan afholdes som planlagt. Der beroliger Christiane Due-Nyholm dem og fortæller, at det løser sig på den ene eller anden måde.

Viceskolelederen

Viceskoleleder på Store Magleby Skole, Steen Nielsen, fortæller ligeledes, at der er pres på de digitale medier, hvor Aula er så nyt, at ikke alle elever og forældre har opnået fortrolighed med mediet. Der er også pres på forlagenes digitale læringsplatforme med billeder og film.

Steen Nielsen konstaterer, at de store klasser i udskolingen er selvhjulpne, mens de mindre klasser skal have hjælp.

Han understreger, det er vigtigt, at man sørger for at bevare døgnrytmen, så børnene har rammer om hverdagen.

Steen Nielsen fortæller, at skolen er i gang med at holde virtuelle teammøder med lærerne, hvor der er én koordinator for hver årgang. Der er også indkaldt til Google Meet-møder for at sætte gang i erfaringsudveksling og ideer til den ny undervisningsform, og skolen har også skolebestyrelsen med, fortæller Steen Nielsen

Og skønt de færreste på forhånd har erfaring med denne form for undervisning, så efterstræber skolen at nå de mål og kompetencer, som er sat for undervisningen på de forskellige klassetrin.