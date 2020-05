Skolerne rykker udendørs for at kunne holde afstand

Hurtig plan til nødundervisning

Da skolerne i Dragør åbnede igen for 0.–5.-klasserne fredag den 17. april, var det på helt nye præmisser. Børnene skulle vænne sig til at være sammen i små, faste lege- og læsegrupper, mens lærerne måtte indstille sig på, at undervisningen ville se noget anderledes ud. Allerede mandag aften, den 6. april, da statsminister Mette Frederiksen meddelte, at skolerne ville åbne igen for de yngste klasser, gik planen for nødundervisning i gang. Christoffer Søe, der er leder af Dragør Ungdomsskole, meldte sig blandt andet på banen med erfaringer fra friluftsskolen.

»Vi har udstyret, aktiviteterne og underviserne til at lave en masse udendørsundervisning,« fortæller Christoffer Søe, som fortsætter: »Vores elever i ungdomsskolen fra syvende klasse og opefter er ikke tilbage endnu, så vi har tid og mulighed for at hjælpe her.«

Under normale omstændigheder får alle børn og unge i Dragør Kommune i forvejen flere gange om året undervisning udendørs gennem friluftsskolen og på lærernes egne initiativer. Med cykelafstand til både skov og strand har det længe været naturligt for skolerne at bruge det store klasselokale under åben himmel. Den erfaring drager skolerne nu nytte af i genåbningen.

(Artiklen fortsætter under billedet).

Parkeringspladsen foran Hollænderhallen er midlertidigt blevet omlagt til cykelforhindringsbane.

Lasergun i Hollænderhallen

Skolernes mange samarbejder kommer også til gavn i de alternative undervisningsplaner. Museum Amager bidrager hvert år til blandt andet Historieløbet, og nu træder de til og underviser eleverne i gamle lege på skolernes egne arealer.

I Hollænderhallen udnyttes de mange kvadratmeter til et spil lasergun blandt 3.-klasserne. Her har hallens personale stillet alle redskaberne ud på gulvet, så eleverne kan gå i skjul og tage sigte i kampen. Og det giver liv i en ellers tom hal, fortæller halvagten. »Det er fabelagtigt. Det er så berigende at have ungerne her. Vi har en masse kvadratmeter, som skolerne ikke har, og hallen ligger jo helt øde og tom hen, så det er så livgivende, at børnene kommer med sådan et sprudlende humør og fylder den med liv og glade stemmer,« fortæller Leopold Birkeskov, der er halvagt i Hollænderhallen.

Både forældre og elever har også udvist begejstring for de alternative undervisningsplaner. »Mine drenge synes altid, det er sjovt, spændende og lærerigt at være med ungdomsskolen på tur. Det er nogle trætte og glade børn, man får hjem. Og så bliver der ivrigt fortalt om alt det, de har oplevet og lært. Som forælder oplever jeg, at det er som om, læringen huskes på en anden måde, når de har været ude at opleve den,« fortæller Charlotte Nielsen, der er mor til to, Victor og Mikkel, i henholdsvis 0. og 3. klasse.

»Det er sjovt. Man lærer mange ting. Og hvis man ikke lige kunne finde noget, var de voksne gode til at komme og hjælpe en,« siger Victor fra 0.B, der har været i Lunden.

Gruppeundervisning

Undervisningen foregår i små grupper på rotation, så elevantallet ikke overstiger retningslinjerne. Der står små kurve med håndsprit fremme, og udstyret renses forsvarligt mellem hver klasse.

Lege fra gamle dage leges.

I den foregående uge har 0.-klasserne været i Lunden, mens 1.-klasserne har leget gamle lege sammen med Museum Amager. 2.-klasserne har snittet pinde, mens 3.-klasserne har været i Hollænderhallen. 4.-klasserne har haft om landbrug på TAMU-centret, mens 5.-klasserne har cyklet på cykelforhindringsbane på parkeringspladsen foran Hollænderhallen. Undervisningen i denne uge er byttet rundt imellem klasserne: 0.- har byttet med 1.-klasserne, 2.- med 3.-klasserne og 4.- med 5.-klasserne.

Aktiviteterne er planlagt, så de foregår i gå- eller cykelafstand til skolerne. Det er kun 4.- og 5.-klasserne, der kommer ud til TAMU-centret, da alle elever skal kunne cykle turen forsvarligt selv for at undgå offentlig transport.

Uden for det faste forløb er de lokale grejbanker åbne. Her kan lærerne blandt andet gå ned til det Maritime Hus ved Dragør Fort og hente fiskenet og bestemmeduge til deres egen udendørsundervisning, og også Kongelundsfortet, der er blevet lukket for offentligheden i skolernes åbningstid, kan bookes til undervisningsforløb.

(Artiklen fortsætter under billederne).