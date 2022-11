Skoleskibsforeningen har forladt Dragør Fort

Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder og sammenkomster, vedligeholde forbindelsen mellem gamle skibskammerater samt at yde støtte til skoleskibssagen. Interessen for foreningen er stor. Den har på de sociale medier 500 støttere – og alene det sidste halve år har den fået 200 nye medlemmer.

Det kan desuden oplyses, at det for andet år i træk er flere piger, end det er drenge, der har meldt sig til tjeneste på skoleskibet, der til næste år kan fejre sin 90-års-fødselsdag.

Skoleskibet Danmark er verdens ældste skoleskib. Det er det mest fotograferede skoleskib – og det oftest modellerede skib – i verden, fortæller Jesper Bjarvin.

I amerikansk tjeneste

Da Tyskland i 1940 besatte Danmark, var skoleskibet på togt og lå i havn i USA. For at undgå at tyskerne beslaglagde skibet, forblev det i USA.

Mange af de danske elever rømmede skibet og gik i allieret tjeneste, fortæller Jesper Bjarvin, men kaptajn Hansen blev om bord og tilbød assistance til den amerikanske regering.

Efter angrebet på Pearl Harbor indgik skoleskibet Danmark derfor i US Coast Guard til uddannelse af amerikanske søkadetter.

Dannebrog blev udskiftet med det amerikanske Stars and Stripes, mens skibets navn, farve og uniform forblev uændret. Og de danske sømænd stod for uddannelsen. Ingen amerikanske undervisere kom om bord.

Men Bjørn West kan fremvise en uniform med stjerner på kraven – fortællingen er, at de skulle stamme fra den amerikanske tid.

Skoleskibet har fortsat stærke bånd til USA, hvor man ikke har glemt, at skibet hjalp med at uddanne officerer under krigen. Der er således altid stor veneration og interesse for skibet, når det besøger USA. Både besætning og elever på Danmark mødes med stor interesse og taknemmelighed af de amerikanere, der kender historien, og mange er villige til at vente i timevis på at komme om bord for at besøge skibet, der i øvrigt som en æresbevisning under et besøg fik lov at sejle ind i New York Havn som det første af andre store »tall ships«.