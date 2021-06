Skoletoiletter istandsættes

Et enigt Økonomiudvalg besluttede onsdag den 9. juni at anbefale kommunalbestyrelsen, at der frigives 1,75 mio. kr. til istandsættelse af toiletterne på Store Magleby Skole og Nordstrandskolen.

Der blev i anlægsbudgettet i 2019 afsat 3 mio. kr. – fordelt over budgetårene frem til 2022 – til renovering af skoletoiletterne.

Arkivfoto: Thomas Mose.

I 2020 afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 1,9 mio. kr. til at renovere toiletterne på Dragør Skole. Dette arbejde er i gang.

Moderniseringen skal sikre, at toiletterne på alle skoler er i samme stand som de nye toiletter på Store Magleby Skole. Det betyder, at toiletterne skal være adskilt af vægge fra gulv til loft, have ny sanitet, nye lofter og gulvbelægning samt ny belysning.

Hvis kommunalbestyrelsen på deres næste møde, torsdag den 24. juni, godkender frigivelsen, vil forvaltningen begynde at indhente tilbud på projektet, som forventes udført i efteråret.

Sammenlagt vil der blive renoveret 25–30 toiletter – fordelt med otte af de ældre toiletter på Store Magleby Skole og cirka 20 på Nordstrandskolen.

TM