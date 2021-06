Vi har modtaget:

Skurbyen en verdensarv

Meninger og holdninger omkring værftsgrundens fremtidige udnyttelse har været mange. Alle, der har gået en tur i skurbyen og dens hovedgade, Kapselstræde, har nydt atmosfæren af nutidens og fortidens kultur omkring fiskeriet og dets centrum, selve havnen. Det er ganske enkelt et levende museum, som fungerer også i vores tidsalder.

Der er en alenlang kø for at erhverve sig et skur i skurbyen, hvor erhvervs- og bierhvervsfiskere fornuftigt nok har første prioritet i fordelingen af dem. Det er netop dette, der gør området til det levende museum, det er. Vi skal værne om fiskerne, ellers risikerer vi, at der ikke mere landes fisk, som kan sælges over kajen.

Vi har bestemt ikke behov for flere restauranter eller en Irma-butik på grunden. Ved en hurtig gennemgang mener jeg kun, vi mangler at få en Rema 1000, alle andre er snart repræsenteret i vores lille by. Netto med endda to butikker. Irma er med sin nuværende beliggenhed diskret placeret uden at genere bybilledet. Biografen og den nuværende beliggenhed er vel nærmest også en kulturarv

Miljøet i området vil kun forstærkes med forslaget fra Birger Nielsen og Carsten Olesen (læs indlægget her, red.) eller lignende projekt. For meget små midler vil vi gøre flere sejlere og lystfiskere glade og ikke mindst glæde os alle over, at miljøet bevares.

Jeg kan kun anbefale, at man ser sig omkring. Måske også vove springet ved at tage den lange rejse gennem tunellen og lade sig inspirere af arkitekturen i andre havne, eksempelvis de små skure på molen i Rødvig Havn.

Tak for oplægget og lad os få en billig, hurtig og god aftale i hus med underskrift inden kommunalvalget. Grunden har trods alt en af de bedste beliggenheder i byen, og den gamle værftsbygning uden liv pynter bestemt ikke. Det kan vi vel alle trods alt blive enige om.

Med venlig hilsen

Ulf Helgstrand

Strandjægervej