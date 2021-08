Skyttelagets fugleskydning

Bedesteder

Fra Kongevejen startede en procession med Helsingør Pigegarde i front.

Skytterne behøvede dog ikke at gå langt før første bedested for allerede hos ekskong Ulrik Ankerstjerne og Anita på Bjergerlav lå det første stop, og det var populært.

Efter vederkvægende forfriskninger fortsatte processionen – stadig med den velspillende pigegarde – ad Von Ostensgade, Vestgrønningen og over Dragør Stationsplads til Støbervænget, hvor Storkorsridder Steen Schrøder bød på kolde drikke.

Efter den vel fortjente pause begav skyttebrødrene sig i nogenlunde takt, tilbage mod havnen og passerede igen kongens have, og pigegarden spillede til lykke til kongen og dronningen.

Det tog lidt hårdt på deltagerne at skulle gå den lange vej over havnen og til Café Espersen, hvor Skyttebroder Brian Espersen tog imod. Men optoget modtog til gengæld til en fin belønning. Opholdet på bedestedet varede hele 25 minutter, og pigegarden underholdt med fantastisk musik. Som tak udnævntes Brian Espersen til storkorsridder.

Skydning på fortet

Således forfriskede efter tre dejlige bedesteder vendte kortegen retning mod fortet. Her stod Marinehjemmeværnet klar med honnør for at tage imod ved indkørslen. Entréen på fortet foregik med piber og trommer.

Dagens skydning startede. Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet, så sikkerhedskravene kunne overholdes. Og alle covid-19-retningslinjer var iagttaget.

Der var fin skydning til fuglen og skiven hele dagen.

Fuglen overgav sig ved 16.30-tiden, hvor brystet blev skudt ned af Storkorsridder Brian Hedan Hansen med et flot skud. Han kan det der – og kan nu kalde sig kronprins for anden gang.

Frokosten blev afholdt på Dragør Fort. Som sædvanligt med feststemte skyttebrødre og et omfattende program.

Det er tradition, at borgmesteren deltager som æresgæst. I år var det helt specielt, at borgmester Helle Barth havde en dobbelt rolle – dels som æresgæst ved skyttefrokosten og dels som medarrangør af damefrokosten på Restaurant Beghuset. Samtidigt! Det løste man ved, at Dronning Cythia og de to arrangører på Beghuset, borgmesteren og Winnie Jensen dukkede op kl. 12 på fortet, hvor Helle Barth som borgmester på kommunens vegne sendte en hilsen og ønskede skytterne god skydning.

Under frokosten var der taler for kongen og kronprinsen samt hyldest til Dragør.

Der var uddeling af en hel del advarsler og bøder fra fiscalen, Vicestatsminister Jørn Steen Larsen, til de urolige elementer i selskabet.

Sangen for kongen var igen skrevet af den mangeårige statsminister i skyttelaget, Æresoldermand Kjeld B. Nilsson, som nu har fået lidt kortere til arrangementet efter flytning fra Paris til Dragør.

Damefrokosten foregik som nævnt på Restaurant Beghuset, hvor Dronning Cythia som vært for de 79 deltagere serverede en lækker og meget værdsat frokost.

Der var musikalsk underholdning ved Uffe Thiel, og tegner og illustrator Jens Hage arbejdede hårdt for at forevige deltagerne i frokosten.

Der blev skålet og sunget kongesang, da Kong Peter, de to æresoldermænd Kjeld B. Nilsson og Preben Staal samt statsminister Kurt Thyregod kom forbi midt under frokosten.