Vi har modtaget:

Slukkede gadelamper

Oplæg om servicen til næste møde i teknisk udvalg

Dragør Kommune har en kontrakt med firmaet SEAS om, at de indenfor 14 dage skal udbedre slukkede gadelamper.

Det er borgerne, som under funktionen Giv et prej på kommunens hjemmeside kan anmelde fejl på mange områder – herunder gadelys.

Planen er god, hvis SEAS løbende løser opgaverne. Der har dog været problemer med forlængede behandlingstider, hvilket blev rejst på sidste møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget. Og sagen er nu sat på dagsordenen for næste møde.

Personlig oplevede vi i min grundejerforening, at der trods mange klager fra beboerne var afbrudte lamper gennem flere måneder. Da jeg ringede til selskabet for at få en forklaring, oplyste en flink telefonmedarbejder, at jeg nu kunne forvente en løsning indenfor 14 dage.

– Kan I ikke bare sende en montør ud med det samme?, spurgte jeg.

– Desværre ikke, var svaret. De er netop i gang med nogle vigtigere opgaver.

– Hvordan kan andre opgaver være vigtigere for en virksomhed, end at opfylde en kontrakt, spurgte jeg særdeles surt en chef om.

– Sådan var det bare, var svaret.

Men så alligevel, bare tre timer senere, var to montører i fuld gang, og fejlene blev rettet.

Tak for det.

Men det er grundlæggende pinligt, at borgere skal hidse sig op, før SEAS løser sine opgaver. Og ikke mindst, at det hjælper at være grov.

Fremadrettet ønsker udvalget en drøftelse af, hvad vi politisk kan stille af fornyede krav til SEAS om, at udbedringstiden forkortes, sådan som aftalen forudsætter, samt hvilken indsats kommunen kan gøre.

Personlig vil jeg nok være skeptisk over for SEAS, når aftalen skal fornyes.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget