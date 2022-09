Slutter sæsonen af med manér

Sæsonfinale

Da Brabham i forrige løbsrunde sluttede over Linus Lundqvist, skulle Indy Lights-mesterskabet først afgøres i sæsonens to sidste løb, der blev kørt lørdag den 10. og søndag den 11. september på WeatherTech Raceway Laguna Seca ved Monterey i Californien, men det var vist blot en formssag. Lundqvist havde nemlig inden de sidste to løb et forspring på hele 103 point ned til Brabham på 2.-pladsen og skulle således blot stille til start i et af weekendens to løb for at sikre sig det samlede mesterskab.

Kvalifikationen til de to løb blev kørt lørdag ved middagstid. Og her viste Christian Rasmussen storform. Danskeren var næsthurtigst – blot 0,07 sekunder langsommere, end holdkammeraten Sing Ray Robb var, da kvalifikationen til første løb var færdig.

Linus Lundqvist kvalificerede sig som nummer fem, mens den eneste kører, der teoretisk kunne indhente svenskeren i det samlede mesterskab, Matthew Brabham, måtte starte bagerst i feltet efter et brud på vægtreglementet.

Benjamin Pedersen blev nummer fire, mens Hunter McElrea kom på 5.-pladsen