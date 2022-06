Slutter sæsonen med nederlag

Før sidste spillerunde havde DBU København offentliggjort, hvor mange hold der kunne rykke ned. Op til seks hold er i farezonen for at rykke ud af københavnsserien. De mange nedrykninger er konsekvensen af omstruktureringer helt oppe i 2. og 3. division, som berører både danmarksserien, københavnsserien og de øvrige rækker nedad.

DB startede kampen med optimistisk og godt fremadrettet spil.

Rasmus Robrahn stod for kampens første afslutning, udefra, men bolden strøg tæt over HBK-overliggeren.

Kort efter blev Victor Dyhl spillet fri i højre side. Han lage et fladt indlæg ind foran HBK’s mål. Her kom Simon Hvass til – men han afsluttede forbi målets lange hjørne.

Jacob Holmegaard var tilbage på holdet efter en lang skadesperiode. Sidste kamp, Holme spillede, var mod Nexø i forårets første kamp.

DB måtte allerede efter 8 minutter skifte Victor Rytter Hansen ud med en lyskenskade. Ind kom Jacob Sørensen.

DB havde en god periode de første 20 min., hvor holdet med lidt held kunne have scoret to mål. Men det vil være synd at sige, at netop heldet har fulgt DB dette forår.

HBK kom foran efter 22 min., hvor et DB-angreb blev vendt til en hurtig kontra fra modstanderne DB’s defensive midtbane og til dels forsvaret kom ikke retur i samme tempo. Afslutningen sad klokkerent oppe i højre hjørne uden chance for Mads Glæsner i målet.