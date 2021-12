Smittetallene stiger og stiger

Mandag nåede smittetallene i Danmark sit hidtil højeste niveau under hele coronapandemien. Også i Dragør er smitten meget høj, og den nye variant, omikron, breder sig hurtigt

Af Birgit Buddegård

Det testkorrigerede incidenstal for Dragør ligger på over 1.000 – det gør det desværre i en del kommuner.

Smittetallet stiger i hele landet, og Torben Mogensen, der er formand for Lunge-foreningen, sagde mandag til Politiken, at epidemien er ude af kontrol. Han havde dog en positiv tilføjelse, nemlig at antallet af indlæggelser slet ikke stiger i samme hast, som smittetallet. Det viser, at vaccinen virker, konstaterede han.

Rådet fra sundhedsmyndighederne lyder da også, at man skal lade sig vaccinere. Det er det bedste våben mod pandemien.

Fremrykning og intensivering

Vaccinering af landets befolkning fremrykkes og intensiveres. Alle borgere i Danmark fra 5 år og op kan nu blive vaccineret mod covid-19. Alle borgere over 18 år vil modtage invitation til et tredje stik, 5 1/2 måned efter de har modtaget det andet stik – og borgere, der er fyldt 40 år, kan allerede nu få tredje stik, blot der er gået 4 1/2 måned efter andet stik – også selvom man endnu ikke skulle have modtaget invitation til det.

Ledige tider til revaccination findes på hjemmesiden www.vacciner.dk – men kan man ikke finde en tid der, er det muligt at få tredje stik hos mange af landets praktiserende læger – også selvom det ikke er den læge, man er tilmeldt.

Fra i går, tirsdag, er det i Dragør også blevet muligt at blive revaccineret på Dragør Apotek – uden tidsbestilling.

Det er regionen, der stiller vaccinationssteder til rådighed, og mulighederne udvikler sig hele tiden, så følg med på region.dk eller Dragør Kommunes egen hjemmeside dragoer.dk

Time out for fremmøde på skolerne

I dag, onsdag, sendes eleverne hjem fra folkeskolerne – tre dage før Dragørs skoler normalt ville være gået på juleferie.

Skolerne vil stå for hjemmeundervisning i de tre dage – hvordan det kommer til at forløbe, melder skolerne ud direkte til eleverne og deres forældre.

Der iværksættes nødpasning, hvor det er nødvendigt.

Hjemsendelsen varer til onsdag den 5. januar, hvorfor der også vil være hjemmeundervisning de første to skoledage i det nye år.

Kommunens medarbejdere

Siden fredag den 3. december har der været indført krav om, at kommunens medarbejdere skal kunne fremvise coronapas på arbejdspladsen.

Fra mandag den 13. december har kommunen desuden fulgt opfordringen om at arbejde hjemmefra, hvor det kan lade sig gøre. En meget stor del af medarbejderne har dog borgerkontakt og kan ikke arbejde hjemmefra – det gælder for eksempel dagtilbud, ældreplejen m.v.

På selve rådhuset gælder anbefalingen, at cirka halvdelen af medarbejderne er fysisk til stede, mens den anden halvdel arbejder hjemmefra.

Borgerservice på Dragør Rådhus holder åbent frem mod jul. Torsdag den 23. december lukkes kl. 14 for både fremmøde og telefonbetjening – og der holdes lukket mellem jul og nytår.

Kommunen har tillige opfordret til, at medarbejderne aflyser arrangementer i anledning af julen – for eksempel julefrokoster.

For yderligere information se: www.dragoer.dk, www.sst.dk og coronasmitte.dk