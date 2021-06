Smittetallet stiger i Dragør

Smittetallet i Dragør er blandt de højeste i landet, og Dragør er alt for tæt på lokal nedlukning

Af Birgit Buddegård

Dragør har i et stykke tid været farvet sort på landkortet over coronasmittetal og ligger i skrivende stund blandt de tre højeste smittetal i landet. Antallet af borgere med coronavirus er steget kraftigt de seneste dage, og det testkorrigerede incidenstal lå mandag på 202,5.

Alle borgere over 18 år har i deres e-boks modtaget et brev fra Dragør Kommune, hvori der opfordres til, at man passer godt på sig selv og hinanden og husker på disse seks råd fra Sundhedsstyrelsen:

Hold 2 meters afstand, når det er muligt, og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram

Gå i selvisolation ved symptomer på covid-19 og bliv testet med en PCR-test.

Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være mange sammen indendørs

Host eller nys i ærmet

Vask ofte hænder eller brug håndsprit

Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Bliv testet hyppigt

Kommunen opfordrer til, at man for at bremse smittespredningen lader sig teste hyppigt – også selvom man ikke har symptomer – det være sig med hurtigtest (næsepodning) eller PCR-test.

Det mobile testcenter i Dragørs Aktivitetshus i Wiedergården har åbent alle ugens dage fra klokken 8 til 20, og får man her et positivt svar, kan man gå direkte videre til PCR-testcentret i Hollænderhallen – uden tidsbestilling.

Ønskes en PCR-test uden forudgående positiv næsepodning, skal man fortsat bestille tid til denne på hjemmesiden coronaprover.dk

Tæt på nedlukning

Hvor smitten kommer fra, er der p.t. uvished omkring – men i mandags oplyste daværende borgmester Eik Dahl Bidstrup til Dragør Nyt, at smitten steg mest i aldersgruppen 50 til 59 år.

Kommunen er i beredskab og følger situationen nøje og er klar til at lukke de nødvendige institutioner helt eller delvist.

I skrivende stund (tirsdag formiddag) er tre klasser sendt hjem fra Dragør Skole. Det sker af forebyggelseshensyn, da nogle af børnene er i tæt kontakt til smittede personer.